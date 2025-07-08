Необычный фэншуй: как животные привлекают удачу и гармонию в дом

Эксперт по фэншуй раскрывает, как питомцы могут изменить энергетику вашего дома

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь заходит о фэншуй, многие задумываются о правильной расстановке мебели и других элементах интерьера. Однако эксперты утверждают, что на энергетику дома значительное влияние оказывают не только предметы, но и наши питомцы. Олеся Рунова, специалист по фэншуй, объяснила, какие животные способны улучшить атмосферу в вашем доме.

Фото: https://www.freepik.com Девушка с кошкой

Как домашние питомцы влияют на энергетику

По словам Руновой, домашние животные в целом способствуют усилению активной энергетики в доме. Они могут как очищать, так и усиливать поток энергии, создавая гармонию в доме хозяев. Однако важным моментом является отношение к питомцу: животное должно быть любимым и ухоженным, иначе оно не сможет приносить положительную энергию.

Кошки и собаки: гармония и защита

Одними из самых благоприятных животных для улучшения фэншуй считаются кошки и собаки. Кошки, по словам эксперта, играют роль энергетических очищающих агентов: они забирают негативную энергию и помогают восстанавливать гармонию в доме. Кошки известны своей способностью лечить, успокаивать и поддерживать порядок. Интересно, что по китайской традиции кошки считаются маленькими копиями Тигра, который символизирует защиту от внешней агрессии и неприятностей.

Что касается собак, то они приносят в дом положительную энергию. Собаки — символ верности и достижения целей. Они помогают хозяевам справляться с трудностями и болезнями, а также укрепляют энергетику дома, наполняя его доброжелательной и защищённой атмосферой.

Аквариум с рыбками: гармония и успех

Еще один важный элемент фэншуй, который положительно влияет на атмосферу в доме, — аквариум с рыбками. Этот элемент считается очень мощным инструментом фэншуй, поскольку создает гармоничную атмосферу и подпитывает энергетику человека. Особенно удачными для аквариума считаются западная и юго-восточная части дома. Такой аквариум помогает не только улучшить энергию, но и символизирует богатство и процветание, так как вода — это элемент удачи и изобилия.

Певчие птицы: привлечение удачи

Еще один способ улучшить фэншуй в доме — это держать певчих птиц, таких как канарейки, попугаи или соловьи. Их нежный щебет помогает избавиться от одиночества и привлекает полезную информацию. Считается, что человек, у которого в доме живет певчая птица, всегда будет в курсе важных событий, которые могут кардинально изменить его жизнь. Птицы усиливают поток положительной энергии и помогают создать атмосферу благополучия.

Всё, что окружает нас в доме, от мебели до животных, влияет на нашу энергетику. Домашние питомцы, если они ухожены и любимы, могут стать источником гармонии и удачи, очищая пространство от негативной энергии и наполняя его положительными вибрациями. Следуя простым советам, можно не только улучшить атмосферу в доме, но и привлечь удачу, успех и здоровье, сообщает Москва 24.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

