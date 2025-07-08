Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему врачи Гарварда советуют отказаться от туалетной бумаги
Рецепт клубничного мармелада: минимум сахара, максимум ягодного аромата
Лаборатория с секретом: прорыв в создании искусственных половых клеток
Долголетие и путешествия: связь доказана
Мифы о ПДД: что приводит к авариям, штрафам и отказу в страховке
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,3%
Растения, которые растут только в воде и не требуют ухода
Всё, что вы должны знать о связи кишечника и кожи: акне, воспаления и лечение
Джесси Джей открывает сердце: откровение о раке груди и мастэктомии

Необычный фэншуй: как животные привлекают удачу и гармонию в дом

Эксперт по фэншуй раскрывает, как питомцы могут изменить энергетику вашего дома
3:22
Зоосфера

Когда речь заходит о фэншуй, многие задумываются о правильной расстановке мебели и других элементах интерьера. Однако эксперты утверждают, что на энергетику дома значительное влияние оказывают не только предметы, но и наши питомцы. Олеся Рунова, специалист по фэншуй, объяснила, какие животные способны улучшить атмосферу в вашем доме.

Девушка с кошкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с кошкой

Как домашние питомцы влияют на энергетику

По словам Руновой, домашние животные в целом способствуют усилению активной энергетики в доме. Они могут как очищать, так и усиливать поток энергии, создавая гармонию в доме хозяев. Однако важным моментом является отношение к питомцу: животное должно быть любимым и ухоженным, иначе оно не сможет приносить положительную энергию.

Кошки и собаки: гармония и защита

Одними из самых благоприятных животных для улучшения фэншуй считаются кошки и собаки. Кошки, по словам эксперта, играют роль энергетических очищающих агентов: они забирают негативную энергию и помогают восстанавливать гармонию в доме. Кошки известны своей способностью лечить, успокаивать и поддерживать порядок. Интересно, что по китайской традиции кошки считаются маленькими копиями Тигра, который символизирует защиту от внешней агрессии и неприятностей.

Что касается собак, то они приносят в дом положительную энергию. Собаки — символ верности и достижения целей. Они помогают хозяевам справляться с трудностями и болезнями, а также укрепляют энергетику дома, наполняя его доброжелательной и защищённой атмосферой.

Аквариум с рыбками: гармония и успех

Еще один важный элемент фэншуй, который положительно влияет на атмосферу в доме, — аквариум с рыбками. Этот элемент считается очень мощным инструментом фэншуй, поскольку создает гармоничную атмосферу и подпитывает энергетику человека. Особенно удачными для аквариума считаются западная и юго-восточная части дома. Такой аквариум помогает не только улучшить энергию, но и символизирует богатство и процветание, так как вода — это элемент удачи и изобилия.

Певчие птицы: привлечение удачи

Еще один способ улучшить фэншуй в доме — это держать певчих птиц, таких как канарейки, попугаи или соловьи. Их нежный щебет помогает избавиться от одиночества и привлекает полезную информацию. Считается, что человек, у которого в доме живет певчая птица, всегда будет в курсе важных событий, которые могут кардинально изменить его жизнь. Птицы усиливают поток положительной энергии и помогают создать атмосферу благополучия.

Всё, что окружает нас в доме, от мебели до животных, влияет на нашу энергетику. Домашние питомцы, если они ухожены и любимы, могут стать источником гармонии и удачи, очищая пространство от негативной энергии и наполняя его положительными вибрациями. Следуя простым советам, можно не только улучшить атмосферу в доме, но и привлечь удачу, успех и здоровье, сообщает Москва 24.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком
Еда и рецепты
Рецепт жареных кабачков с сухарями и чесноком Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Мифы о ПДД: что приводит к авариям, штрафам и отказу в страховке
Эксперт по фэншуй раскрывает, как питомцы могут изменить энергетику вашего дома
Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,3%
Растения, которые растут только в воде и не требуют ухода
Всё, что вы должны знать о связи кишечника и кожи: акне, воспаления и лечение
Стресс и переедание: эффективные методы разрыва замкнутого круга
Джесси Джей открывает сердце: откровение о раке груди и мастэктомии
Почти все животные умеют это делать: об этой способности человек точно не догадывался
Как оживить пересохший газон в жару
Рюкзаки с сюрпризом: как тортилии стали неотъемлемой частью путешествий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.