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Организм на пределе: чем платит кошка за материнство

Не только молоко: почему витамины в рационе кошки влияют на потомство
2:36
Зоосфера

Беременность — важный и непростой период в жизни кошки. Он требует особого внимания со стороны владельца. В среднем вынашивание котят длится 8–9 недель, и за это время в организме будущей мамы происходят большие перемены. Быстрый рост малышей, их количество (до восьми котят), а затем кормление — всё это становится серьёзной нагрузкой. Чтобы поддержать кошку и дать котятам шанс родиться здоровыми, в рационе обязательно должны появиться витамины.

Рыжий кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыжий кот

Почему витамины важны для беременной кошки

Правильно подобранные витаминные комплексы:

  • стабилизируют обмен веществ;
  • поддерживают нормальное течение беременности;
  • защищают организм от потери кальция;
  • повышают устойчивость к внешним факторам;
  • укрепляют иммунитет;
  • помогают быстрее восстановиться после родов и вскармливания.

Что делать, если кошка ест сухой корм

Если кошка до беременности питалась промышленным кормом, то лучше просто перейти на корм из той же линейки, но предназначенный для котят. Такой корм содержит всё необходимое — витамины, минералы и другие полезные вещества, подходящие и для беременной кошки.

Важно обсудить с ветеринаром суточную норму — перекармливать нельзя, как и недокармливать. При правильной дозировке дополнительные витамины обычно не нужны.

Натуральный рацион: нужен особый подход

С натуральным кормлением всё сложнее. Если кошка получает домашнюю еду, особенно несбалансированную, придётся дополнительно давать витамины. Без этого животное не получит нужную дозу витаминов A, D, E, C, группы B, а также важные микроэлементы.

Самый удобный способ — использовать специальные витаминные комплексы для беременных кошек. Они покрывают суточную потребность и помогают избежать дефицита. Подобрать подходящий вариант поможет ветеринар.

Чем опасен дефицит и переизбыток

Недостаток витаминов может привести к серьёзным последствиям:

  • нехватка кальция во время кормления — судороги, слабость, даже паралич;
  • дефицит витамина А — снижение зрения, проблемы с иммунитетом;
  • нехватка витаминов группы В — осложнения при развитии плода, проблемы с шерстью и кожей.

Но важно помнить: избыток витаминов тоже опасен. Неправильный выбор комплекса может вызвать аллергию и нанести вред. Поэтому любые добавки стоит вводить осторожно и только по согласованию с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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