Вязка прошла — а роды откладываются: физиология объясняет

Ошибиться на неделю — легко: что нужно знать о беременности питомца

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Беременность у собак длится от 57 до 72 дней с момента вязки. Однако точнее всего срок можно предсказать, если известна дата овуляции — тогда роды, как правило, происходят на 62-64 день после неё.

Фото: commons.wikimedia.org by 14sereda02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок московской сторожевой

Сколько длится беременность собаки

Варьирование сроков связано с физиологией репродуктивной системы:

Овуляция у собак не означает немедленную готовность яйцеклетки к оплодотворению. Ей нужно ещё 48 часов для созревания.

Сперматозоиды могут сохранять жизнеспособность до 7 дней, что позволяет беременности начаться даже при ранней вязке.

В зависимости от точного времени овуляции и вязки, фактический срок беременности может казаться короче или длиннее.

Как точно определить срок беременности

Для этого ветеринары используют:

Цитологическое исследование влагалищных мазков — помогает определить начало фертильной фазы. Измерение уровня прогестерона — самый точный метод. Позволяет спрогнозировать овуляцию с точностью до 1-2 дней. УЗИ яичников — уточняет состояние и зрелость фолликулов.

Что нужно запомнить

При неизвестной дате овуляции ориентируйтесь на 57-72 дня от вязки.

Если известна точная овуляция, то роды наступят примерно через 62-64 дня.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



