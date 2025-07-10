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Вязка прошла — а роды откладываются: физиология объясняет

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1:30
Зоосфера

Беременность у собак длится от 57 до 72 дней с момента вязки. Однако точнее всего срок можно предсказать, если известна дата овуляции — тогда роды, как правило, происходят на 62-64 день после неё.

Щенок московской сторожевой
Фото: commons.wikimedia.org by 14sereda02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок московской сторожевой

Сколько длится беременность собаки

Варьирование сроков связано с физиологией репродуктивной системы:

  • Овуляция у собак не означает немедленную готовность яйцеклетки к оплодотворению. Ей нужно ещё 48 часов для созревания.
  • Сперматозоиды могут сохранять жизнеспособность до 7 дней, что позволяет беременности начаться даже при ранней вязке.
  • В зависимости от точного времени овуляции и вязки, фактический срок беременности может казаться короче или длиннее.

Как точно определить срок беременности

Для этого ветеринары используют:

  1. Цитологическое исследование влагалищных мазков — помогает определить начало фертильной фазы.
  2. Измерение уровня прогестерона — самый точный метод. Позволяет спрогнозировать овуляцию с точностью до 1-2 дней.
  3. УЗИ яичников — уточняет состояние и зрелость фолликулов.

Что нужно запомнить

  • При неизвестной дате овуляции ориентируйтесь на 57-72 дня от вязки.
  • Если известна точная овуляция, то роды наступят примерно через 62-64 дня.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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