Вязка прошла — а роды откладываются: физиология объясняет
Ошибиться на неделю — легко: что нужно знать о беременности питомца
1:30
Беременность у собак длится от 57 до 72 дней с момента вязки. Однако точнее всего срок можно предсказать, если известна дата овуляции — тогда роды, как правило, происходят на 62-64 день после неё.
Фото: commons.wikimedia.org by 14sereda02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Щенок московской сторожевой
Сколько длится беременность собаки
Варьирование сроков связано с физиологией репродуктивной системы:
- Овуляция у собак не означает немедленную готовность яйцеклетки к оплодотворению. Ей нужно ещё 48 часов для созревания.
- Сперматозоиды могут сохранять жизнеспособность до 7 дней, что позволяет беременности начаться даже при ранней вязке.
- В зависимости от точного времени овуляции и вязки, фактический срок беременности может казаться короче или длиннее.
Как точно определить срок беременности
Для этого ветеринары используют:
- Цитологическое исследование влагалищных мазков — помогает определить начало фертильной фазы.
- Измерение уровня прогестерона — самый точный метод. Позволяет спрогнозировать овуляцию с точностью до 1-2 дней.
- УЗИ яичников — уточняет состояние и зрелость фолликулов.
Что нужно запомнить
- При неизвестной дате овуляции ориентируйтесь на 57-72 дня от вязки.
- Если известна точная овуляция, то роды наступят примерно через 62-64 дня.
Уточнения
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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