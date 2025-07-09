Без этой бумаги питомца могут не пустить в поезд или самолёт

Как восстановить документы для поездки с питомцем: советы по оформлению нового ветпаспорта

2:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарный паспорт — не просто "книжечка с прививками". Это официальный документ, без которого не получится вывезти питомца за границу, участвовать в выставках, заняться разведением или даже просто сесть с любимцем в поезд. Но что делать, если он потерялся?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака породы Шнауцер

Потеря ветеринарного паспора: как восстановить документ быстро и без паники

Если ваша кошка или собака живёт исключительно дома, паспорт может понадобиться лишь как напоминание о прививках. Но если вы планируете:

— путешествовать с питомцем,

— участвовать в выставках,

— оформить страховку или ветсправку —

без паспорта не обойтись.

Если вы всё-таки его потеряли…

Самое главное — не паниковать. Паспорт легко восстановить, особенно если:

— питомец регулярно наблюдается у одного ветеринара;

— прививки делались недавно (менее года назад);

— есть чип с актуальной информацией.

Где хранятся данные о прививках

В вашей ветеринарной клинике — большая часть прививочных данных хранится в её базе.

В Госветнадзоре — туда каждая клиника обязана передавать данные раз в квартал. Срок хранения — до 10 лет.

В федеральном реестре — если прививка от бешенства была официальной.

В чипе, если питомец чипирован — многие чипы содержат сведения о вакцинации и владельце.

Как восстановить паспорт — пошагово

Обратитесь в ту же клинику, где делались прививки.

Там вам выдадут новый паспорт и перенесут данные из архива.

Не забудьте паспорт владельца для оформления документа. Если прививки делались в разных клиниках — соберите информацию из каждой. Иногда проще отправить электронный запрос (чем ехать лично). Попросите внести данные в новый документ при следующей вакцинации. Проверьте правильность оформления:

— дата вакцинации,

— подпись врача,

— название клиники,

— наклейка от вакцины,

— печать клиники.

Без этих пунктов документ будет недействителен, особенно если вы планируете пересекать границу.



Если полностью восстановить паспорт не получится

Не беда. Чтобы оформить ветеринарную справку (форма №1) — главную бумагу для поездок — достаточно данных о действующей вакцинации. В большинстве случаев этого хватает.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



