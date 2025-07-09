Без этой бумаги питомца могут не пустить в поезд или самолёт

Ветеринарный паспорт — не просто "книжечка с прививками". Это официальный документ, без которого не получится вывезти питомца за границу, участвовать в выставках, заняться разведением или даже просто сесть с любимцем в поезд. Но что делать, если он потерялся?
Если ваша кошка или собака живёт исключительно дома, паспорт может понадобиться лишь как напоминание о прививках. Но если вы планируете:
— путешествовать с питомцем,
— участвовать в выставках,
— оформить страховку или ветсправку —
без паспорта не обойтись.
Если вы всё-таки его потеряли…
Самое главное — не паниковать. Паспорт легко восстановить, особенно если:
— питомец регулярно наблюдается у одного ветеринара;
— прививки делались недавно (менее года назад);
— есть чип с актуальной информацией.
Где хранятся данные о прививках
Как восстановить паспорт — пошагово
Без этих пунктов документ будет недействителен, особенно если вы планируете пересекать границу.
Если полностью восстановить паспорт не получится
Не беда. Чтобы оформить ветеринарную справку (форма №1) — главную бумагу для поездок — достаточно данных о действующей вакцинации. В большинстве случаев этого хватает.
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