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Без этой бумаги питомца могут не пустить в поезд или самолёт

Как восстановить документы для поездки с питомцем: советы по оформлению нового ветпаспорта
2:24
Зоосфера

Ветеринарный паспорт — не просто "книжечка с прививками". Это официальный документ, без которого не получится вывезти питомца за границу, участвовать в выставках, заняться разведением или даже просто сесть с любимцем в поезд. Но что делать, если он потерялся?

Собака породы Шнауцер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака породы Шнауцер

Потеря ветеринарного паспора: как восстановить документ быстро и без паники

Если ваша кошка или собака живёт исключительно дома, паспорт может понадобиться лишь как напоминание о прививках. Но если вы планируете:

— путешествовать с питомцем,
— участвовать в выставках,
— оформить страховку или ветсправку —
без паспорта не обойтись.

Если вы всё-таки его потеряли…

Самое главное — не паниковать. Паспорт легко восстановить, особенно если:

— питомец регулярно наблюдается у одного ветеринара;
— прививки делались недавно (менее года назад);
— есть чип с актуальной информацией.

Где хранятся данные о прививках

  • В вашей ветеринарной клинике — большая часть прививочных данных хранится в её базе.
  • В Госветнадзоре — туда каждая клиника обязана передавать данные раз в квартал. Срок хранения — до 10 лет.
  • В федеральном реестре — если прививка от бешенства была официальной.
  • В чипе, если питомец чипирован — многие чипы содержат сведения о вакцинации и владельце.

Как восстановить паспорт — пошагово

  1. Обратитесь в ту же клинику, где делались прививки.
    Там вам выдадут новый паспорт и перенесут данные из архива.
    Не забудьте паспорт владельца для оформления документа.

  2. Если прививки делались в разных клиниках — соберите информацию из каждой. Иногда проще отправить электронный запрос (чем ехать лично).

  3. Попросите внести данные в новый документ при следующей вакцинации.

  4. Проверьте правильность оформления:
    — дата вакцинации,
    — подпись врача,
    — название клиники,
    — наклейка от вакцины,
    — печать клиники.

Без этих пунктов документ будет недействителен, особенно если вы планируете пересекать границу.


Если полностью восстановить паспорт не получится

Не беда. Чтобы оформить ветеринарную справку (форма №1) — главную бумагу для поездок — достаточно данных о действующей вакцинации. В большинстве случаев этого хватает.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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