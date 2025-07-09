Питомец съел ягоду — когда это нормально, а когда нужно срочно к врачу

Сочные ягоды летом любят не только люди, но и собаки. Некоторые хвостатые сами охотно поедают клубнику прямо с грядки. Но можно ли? Ответ ветеринаров однозначный: да, но в меру.
В клубнике есть клетчатка, витамин C, кальций, фосфор и другие микроэлементы. Она хорошо влияет на пищеварение, особенно у животных, склонных к запорам. Однако основная польза — в волокнах, а не в витаминах: организм собаки плохо усваивает растительные вещества.
Но ягоды — это не основной корм
Собаки — хищники, их ЖКТ не приспособлен к перевариванию фруктов в больших объёмах. Клубника может быть редким лакомством, но никак не заменой основному питанию.
В чём опасность
— Переедание может вызвать диарею, рвоту, урчание и боль в животе.
— Аллергия тоже возможна: клубника — гистаминолибератор, особенно в больших количествах.
— Отравление случается при поедании гнилых, плесневелых или обработанных химией ягод.
Сколько можно
— Маленьким собакам — до 2 ягод в день,
— средним — до 4,
— крупным — не более 6-8.
Важно: вводите клубнику в рацион по одной штуке и следите за реакцией. Ягоды нужно мыть, удалять зелёные хвостики и выбирать только спелые.
Что делать при отравлении
При лёгком расстройстве можно дать активированный уголь или Смекту. Обязательно — доступ к воде и лёгкая пища.
Если симптомы сильные: слабость, дрожь, многократная рвота, кровь в стуле — срочно к ветеринару.
Что ещё важно знать
Клубника — не единственная разрешённая ягода. Собакам можно также давать:
— чернику,
— малину,
— голубику,
— ежевику.
Но вводить ягоды нужно по одной, в разные дни — чтобы понять, на какую из них может быть реакция.
Изюм, виноград и смородину — нельзя. Они могут вызывать острую почечную недостаточность.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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