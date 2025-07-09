Простая процедура, которая влияет на самочувствие кошки больше, чем кажется

Шерсть на полу, диване и одежде — типичная картина в доме с кошкой. Особенно во время линьки. Но регулярное вычесывание — это не только борьба с шерстью. Оно улучшает состояние кожи, предупреждает образование колтунов и помогает избежать проблем с пищеварением: ведь чем меньше шерсти кошка проглотит, вылизываясь, тем лучше она себя чувствует.
Чем раньше приучите котёнка к расчёсыванию — тем проще будет в будущем.
— Гладкошерстных кошек достаточно расчёсывать раз в неделю.
— Пушистых с густым подшерстком — каждый день, особенно весной и осенью, когда линька особенно заметна.
Какую щётку выбрать
Всё зависит от типа шерсти и характера питомца:
— Фурминатор — напоминает грабли, отлично справляется с подшерстком.
— Щётка-варежка — подходит для тех, кто не любит расчёсывание.
— Гребни — с редкими или частыми зубьями, в зависимости от длины шерсти.
— Обычная расческа — цилиндрическая, мягкая.
Техника вычесывания
Начинайте с мягкой щетки или варежки — соберите выпавшие волоски.
Расчёсывайте сначала по росту шерсти, потом — против, начиная от хвоста.
Уделите внимание труднодоступным зонам: холка, затылок, уши.
Маленькие колтуны можно распутать вручную. С большими — лучше к грумеру.
В завершение проведите влажной рукой по шерсти, чтобы убрать остатки волос.
Терпение — ваш лучший инструмент
Если котёнок или взрослая кошка сопротивляется — не настаивайте. Отвлеките игрушкой, хвалите за спокойствие, поощряйте любимым лакомством. Постепенно выработается привычка, и процесс станет не пыткой, а приятной частью рутины.
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