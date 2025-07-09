Ошибки в обработке питомца стоят слишком дорого — как не допустить их

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Капли и таблетки от клещей признаны лучшими средствами для собак — мнение экспертов
1:17
Зоосфера

Современный рынок предлагает множество средств от клещей, но не все из них одинаково надёжны. Выбор зависит от породы, возраста, веса, активности и даже привычек вашего питомца.

Собака
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Как защитить собаку от клещей: что действительно работает

Ветеринары чаще всего рекомендуют два типа средств, доказавших свою эффективность:
— капли на холку,
— таблетки для приёма внутрь.

Они создают устойчивый барьер, который либо отпугивает, либо уничтожает паразитов. Активные вещества действуют системно и надолго.

Что не подойдёт как основная защита:

— Шампуни: работают кратковременно, годятся только как дополнение к основным средствам.
— Вакцины от клещевых болезней: они не защищают от укусов, а лишь снижают риск тяжёлого течения инфекции.

Главное — надёжность и регулярность

Выбирайте препараты только от проверенных брендов. Дешёвые аналоги могут не сработать или даже навредить.

— Капли обычно наносятся раз в 4 недели.
— Таблетки дают защиту на 4-12 недель, в зависимости от состава.

Пропуск одной обработки может открыть путь паразитам. Защита работает только при соблюдении схемы.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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