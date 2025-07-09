Ошибки в обработке питомца стоят слишком дорого — как не допустить их

Капли и таблетки от клещей признаны лучшими средствами для собак — мнение экспертов

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Современный рынок предлагает множество средств от клещей, но не все из них одинаково надёжны. Выбор зависит от породы, возраста, веса, активности и даже привычек вашего питомца.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Как защитить собаку от клещей: что действительно работает

Ветеринары чаще всего рекомендуют два типа средств, доказавших свою эффективность:

— капли на холку,

— таблетки для приёма внутрь.

Они создают устойчивый барьер, который либо отпугивает, либо уничтожает паразитов. Активные вещества действуют системно и надолго.

Что не подойдёт как основная защита:

— Шампуни: работают кратковременно, годятся только как дополнение к основным средствам.

— Вакцины от клещевых болезней: они не защищают от укусов, а лишь снижают риск тяжёлого течения инфекции.

Главное — надёжность и регулярность

Выбирайте препараты только от проверенных брендов. Дешёвые аналоги могут не сработать или даже навредить.

— Капли обычно наносятся раз в 4 недели.

— Таблетки дают защиту на 4-12 недель, в зависимости от состава.

Пропуск одной обработки может открыть путь паразитам. Защита работает только при соблюдении схемы.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



