Ошибки в обработке питомца стоят слишком дорого — как не допустить их

Современный рынок предлагает множество средств от клещей, но не все из них одинаково надёжны. Выбор зависит от породы, возраста, веса, активности и даже привычек вашего питомца.
Ветеринары чаще всего рекомендуют два типа средств, доказавших свою эффективность:
— капли на холку,
— таблетки для приёма внутрь.
Они создают устойчивый барьер, который либо отпугивает, либо уничтожает паразитов. Активные вещества действуют системно и надолго.
Что не подойдёт как основная защита:
— Шампуни: работают кратковременно, годятся только как дополнение к основным средствам.
— Вакцины от клещевых болезней: они не защищают от укусов, а лишь снижают риск тяжёлого течения инфекции.
Главное — надёжность и регулярность
Выбирайте препараты только от проверенных брендов. Дешёвые аналоги могут не сработать или даже навредить.
— Капли обычно наносятся раз в 4 недели.
— Таблетки дают защиту на 4-12 недель, в зависимости от состава.
Пропуск одной обработки может открыть путь паразитам. Защита работает только при соблюдении схемы.
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