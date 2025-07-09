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Одна игрушка — и собака перестала давиться кормом: метод, о котором молчат

Теннисный мяч помогает собакам есть медленнее и безопаснее
1:35
Зоосфера

Многие хозяева уверены: положишь мячик в миску — собака перестанет переедать. Но кинологи объясняют: на количество корма это не влияет. Настоящая цель такого приёма — замедлить поедание пищи.

Кошка и собака едят из разных мисок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака едят из разных мисок

Зачем класть теннисный мяч в миску собаки: хитрость с неожиданным эффектом

Собаки часто едят слишком быстро, буквально заглатывая корм. Это может привести к подавлению, попаданию еды в дыхательные пути или проблемам с пищеварением.

Как работает мяч

Теннисный мяч мешает хватать корм крупными горстями. Животному приходится выискивать гранулы, аккуратно подцепляя их языком. Это делает процесс медленнее, а само кормление — более осознанным.

Польза — очевидна:

– уменьшается риск захлебнуться;
– пища лучше пережёвывается;
– улучшается пищеварение.

Такое простое вмешательство превращает торопливую трапезу в спокойный процесс.

Почему именно теннисный мяч

Он безопасен по размеру и покрытию, если, конечно, целый и чистый. Повреждённый мяч нужно заменить — чтобы собака случайно не проглотила кусочек.

Есть и альтернатива

В продаже есть специальные миски с препятствиями — они работают по такому же принципу. Что выбрать — зависит от собаки и удобства хозяина.

Перед использованием любого метода стоит посоветоваться с ветеринаром. У каждой собаки — свои особенности, и не всё, что подойдёт одному, будет безопасно для другого.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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