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Сладкое мурлыканье — горькие последствия: как колбаса и сметана портят здоровье любимца

Лучше не баловать: угощения со стола провоцируют хронические болезни у питомцев
1:30
Зоосфера

Кошки умеют просить угощение с таким выражением, что трудно устоять. Особенно если это сметана или кусочек колбаски. Но ветеринары уверены: такое "баловство" — не про заботу, а про вред.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Сметана и колбаса для кошки: вредная любовь к человеческой еде

Организм кошки не рассчитан на человеческую еду. Она — хищник с чувствительной пищеварительной системой. И жирные продукты вроде сметаны, колбасы и масла могут нанести удар по печени и поджелудочной железе.

Что точно под запретом:

— Сладости: шоколад, печенье — даже в малых дозах опасны.
— Виноград и изюм: способны вызвать тяжёлую интоксикацию.
— Лук и чеснок: привычные нам приправы для кошки — яд.

Даже маленькие дозы "вкусненького" могут со временем привести к серьёзным проблемам:

— аллергия,
— расстройства пищеварения,
— хронические болезни внутренних органов.

И важно понимать: эти заболевания часто развиваются незаметно, годами.

Что говорит здравый смысл

Любовь — это не кусочек с тарелки. Это забота, в том числе и о питании. Специализированные корма созданы с учётом всех потребностей кошачьего организма. Это и вкусно, и безопасно.

Лучше предупредить

Профилактика всегда проще, чем лечение. И если хочется побаловать любимца — пусть это будет полезное лакомство, а не то, что ему потенциально навредит.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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