Сладкое мурлыканье — горькие последствия: как колбаса и сметана портят здоровье любимца

Кошки умеют просить угощение с таким выражением, что трудно устоять. Особенно если это сметана или кусочек колбаски. Но ветеринары уверены: такое "баловство" — не про заботу, а про вред.
Организм кошки не рассчитан на человеческую еду. Она — хищник с чувствительной пищеварительной системой. И жирные продукты вроде сметаны, колбасы и масла могут нанести удар по печени и поджелудочной железе.
— Сладости: шоколад, печенье — даже в малых дозах опасны.
— Виноград и изюм: способны вызвать тяжёлую интоксикацию.
— Лук и чеснок: привычные нам приправы для кошки — яд.
Даже маленькие дозы "вкусненького" могут со временем привести к серьёзным проблемам:
— аллергия,
— расстройства пищеварения,
— хронические болезни внутренних органов.
И важно понимать: эти заболевания часто развиваются незаметно, годами.
Любовь — это не кусочек с тарелки. Это забота, в том числе и о питании. Специализированные корма созданы с учётом всех потребностей кошачьего организма. Это и вкусно, и безопасно.
Профилактика всегда проще, чем лечение. И если хочется побаловать любимца — пусть это будет полезное лакомство, а не то, что ему потенциально навредит.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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