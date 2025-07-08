Невидимая опасность рядом: как клещи пробираются к вашей кошке

Домашние кошки не защищены от клещей — врачи советуют ежемесячную профилактику

2:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваш пушистый любимец, мирно наблюдающий за птицами из окна, может оказаться в зоне риска. Клещи легко попадают в дом: на одежде, обуви, полевых букетах или с другими питомцами. И да — даже если кошка никогда не выходит на улицу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка на подоконнике

Могут ли клещи угрожать домашним кошкам: опасность ближе, чем кажется

Распространённый миф о том, что клещи "только летом" — вреден. Паразиты активны почти весь год, особенно в тёплом доме. И домашняя кошка, у которой нет явных симптомов после укуса, может болеть — скрытно, без заметных признаков.

Болезни, которые прячутся

Пироплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз — серьёзные инфекции, которые повреждают органы и нервную систему. Симптомы появляются не сразу, и это делает угрозу особенно коварной.

Главное — не навредить

Никогда не используйте средства для собак, особенно с перметрином. Для кошек он смертельно опасен. Выбирайте только препараты с пометкой "для кошек" и строго следуйте инструкции. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, особенно если кошка пожилая, больная или совсем ещё котёнок.

На что обращать внимание

Будьте бдительны, если у кошки:

— упала активность,

— пропал аппетит,

— появилась хромота,

— поднялась температура,

— изменилась моча (потемнела).

Это поводы немедленно обратиться в клинику.

Как защитить питомца

Подходящих вариантов много: капли на холку, ошейники, спреи — выбор зависит от условий жизни. Часто лучший эффект даёт комбинация методов. Для чувствительных животных подойдут ультразвуковые устройства: они не касаются кожи и безопасны.

Не забывайте про дом

Обрабатывайте лежаки, переноски, домики — клещи отлично выживают в тканях и щелях. После прогулок проверяйте принесённые с улицы вещи. Если нашли клеща — удалите аккуратно специальным инструментом.

Профилактика — это не про сезон

Месячная защита круглый год — лучшая тактика. Ваша внимательность — главный барьер между питомцем и опасностью.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



