Общение с кошкой меняет биохимию тела — но за это есть цена

Владение кошкой связано с пользой для здоровья и риском аллергии — мнение специалистов

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обычный вечер с котом на коленях — не просто уют, а настоящая терапия. Ученые всё чаще говорят о том, что кошки влияют на наше физическое и психическое состояние гораздо глубже, чем принято думать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с пенсинером

Как кошки влияют на здоровье: не только мурлыканье, но и осторожность

Кошачье мурлыканье — это не просто приятный звук. Его вибрации могут способствовать заживлению костей, снижению боли и даже стимуляции роста мышц. Представьте: вы просто сидите, а рядом работает пушистый "домашний физиотерапевт".

Стресс уходит — гормоны благодарят

Гладить кошку, чувствовать её тепло и шерсть — это антистресс в чистом виде. Уровень кортизола снижается, а серотонин и окситоцин, наоборот, растут. Неудивительно, что после общения с питомцем становится легче дышать и жить.

Но есть и обратная сторона

Токсоплазмоз

Кошки могут быть носителями паразита токсоплазма гондии. У большинства людей заболевание протекает легко или вовсе незаметно. Но для беременных и людей с ослабленным иммунитетом это может быть опасно. Простые правила гигиены — перчатки, мытьё рук, аккуратность при уборке лотка — сводят риск почти к нулю.

Кошки могут быть носителями паразита токсоплазма гондии. У большинства людей заболевание протекает легко или вовсе незаметно. Но для беременных и людей с ослабленным иммунитетом это может быть опасно. Простые правила гигиены — перчатки, мытьё рук, аккуратность при уборке лотка — сводят риск почти к нулю. Аллергия

Кошачья перхоть и слюна — сильные аллергены. У кого-то появляется насморк, слезятся глаза, у других обостряется астма. Интересно, что ранний контакт с кошками у детей может снижать риск развития аллергии в будущем — но это пока требует дальнейших исследований.

И всё-таки — плюс

Так дарит ли кошка здоровье или отнимает его? Всё зависит от вашего состояния, образа жизни и заботы о питомце. Ясно одно: кошка — не просто пушистый сосед, а живое существо, которое влияет на ваше самочувствие, настроение и, возможно, даже на продолжительность жизни.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



