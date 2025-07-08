Общение с кошкой меняет биохимию тела — но за это есть цена

Обычный вечер с котом на коленях — не просто уют, а настоящая терапия. Ученые всё чаще говорят о том, что кошки влияют на наше физическое и психическое состояние гораздо глубже, чем принято думать.
Кошачье мурлыканье — это не просто приятный звук. Его вибрации могут способствовать заживлению костей, снижению боли и даже стимуляции роста мышц. Представьте: вы просто сидите, а рядом работает пушистый "домашний физиотерапевт".
Стресс уходит — гормоны благодарят
Гладить кошку, чувствовать её тепло и шерсть — это антистресс в чистом виде. Уровень кортизола снижается, а серотонин и окситоцин, наоборот, растут. Неудивительно, что после общения с питомцем становится легче дышать и жить.
Но есть и обратная сторона
И всё-таки — плюс
Так дарит ли кошка здоровье или отнимает его? Всё зависит от вашего состояния, образа жизни и заботы о питомце. Ясно одно: кошка — не просто пушистый сосед, а живое существо, которое влияет на ваше самочувствие, настроение и, возможно, даже на продолжительность жизни.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.