Всего несколько минут — и организм любимца начинает перегреваться

Тепловой удар у животных — не просто перегрев. Это опасное состояние, при котором температура тела поднимается выше 41 °C. Оно может возникнуть быстро — из-за жары, духоты, слабой вентиляции или чрезмерной активности на солнце.
Обратите внимание на тревожные признаки:
— тяжёлое или шумное дыхание, одышка,
— сильное слюнотечение,
— шаткая походка, вялость,
— горячая кожа и сухой нос,
— рвота, диарея,
— в тяжёлых случаях — судороги, потеря сознания.
Что делать немедленно:
— Унесите питомца в тень или прохладное помещение.
— Смочите полотенце прохладной (не ледяной!) водой и приложите к голове, животу, шее и лапам.
— Дайте попить, но не заставляйте.
— Как можно скорее доставьте животное к ветеринару.
Кто в зоне риска
Сильнее всего перегреву подвержены:
— собаки с короткой мордой (мопсы, бульдоги),
— пожилые животные,
— питомцы с лишним весом.
Что важно запомнить:
— Не оставляйте животное в машине — даже если на улице "всего" +22 °C.
— Не охлаждайте льдом: это может вызвать резкий спазм и шок.
— Летом гуляйте утром и вечером, и всегда берите с собой воду.
Тепловой удар развивается стремительно — но при быстрых действиях его можно остановить.
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