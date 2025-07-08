Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лея Самойлова в инвалидной коляске: что произошло перед VK Fest
Жена Natan'а сломала ногу: что произошло в отпуске?
БРИКС призвала к созданию справедливой системы торговли сельхозтоварами
Размытый макияж: новый тренд 2025 года, который заменит глянцевую кожу
Почему поцелуй в губы может навредить вашему ребёнку — мнение психологов
Археологи обнаружили в Юаньбаошане древнюю гробницу с резным драконом
Альпийский курорт, в который не водят толпы туристов: главное сокровище Австрии
Как увеличить урожай огурцов летом: помогает борная кислота
Как охладить дом без кондиционера: древний индийский метод поможет и вам

Всего несколько минут — и организм любимца начинает перегреваться

Симптомы и первая помощь при перегреве у животных — советы ветеринаров
1:30
Зоосфера

Тепловой удар у животных — не просто перегрев. Это опасное состояние, при котором температура тела поднимается выше 41 °C. Оно может возникнуть быстро — из-за жары, духоты, слабой вентиляции или чрезмерной активности на солнце.

Собака
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Собака

Перегрелся питомец: не теряйте время — действуйте сразу

Обратите внимание на тревожные признаки:

— тяжёлое или шумное дыхание, одышка,
— сильное слюнотечение,
— шаткая походка, вялость,
— горячая кожа и сухой нос,
— рвота, диарея,
— в тяжёлых случаях — судороги, потеря сознания.

Что делать немедленно:

— Унесите питомца в тень или прохладное помещение.
— Смочите полотенце прохладной (не ледяной!) водой и приложите к голове, животу, шее и лапам.
— Дайте попить, но не заставляйте.
— Как можно скорее доставьте животное к ветеринару.

Кто в зоне риска

Сильнее всего перегреву подвержены:

— собаки с короткой мордой (мопсы, бульдоги),
— пожилые животные,
— питомцы с лишним весом.

Что важно запомнить:

— Не оставляйте животное в машине — даже если на улице "всего" +22 °C.
— Не охлаждайте льдом: это может вызвать резкий спазм и шок.
— Летом гуляйте утром и вечером, и всегда берите с собой воду.

Тепловой удар развивается стремительно — но при быстрых действиях его можно остановить.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Пошаговый рецепт воздушного пирога на кефире с яйцами и содой
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт воздушного пирога на кефире с яйцами и содой Аудио 
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Лея Самойлова в инвалидной коляске: что произошло перед VK Fest
Жена Natan'а сломала ногу: что произошло в отпуске?
БРИКС призвала к созданию справедливой системы торговли сельхозтоварами
Размытый макияж: новый тренд 2025 года, который заменит глянцевую кожу
Почему поцелуй в губы может навредить вашему ребёнку — мнение психологов
Симптомы и первая помощь при перегреве у животных — советы ветеринаров
Археологи обнаружили в Юаньбаошане древнюю гробницу с резным драконом
Альпийский курорт, в который не водят толпы туристов: главное сокровище Австрии
Как увеличить урожай огурцов летом: помогает борная кислота
Как охладить дом без кондиционера: древний индийский метод поможет и вам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.