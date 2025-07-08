Всего несколько минут — и организм любимца начинает перегреваться

Симптомы и первая помощь при перегреве у животных — советы ветеринаров

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тепловой удар у животных — не просто перегрев. Это опасное состояние, при котором температура тела поднимается выше 41 °C. Оно может возникнуть быстро — из-за жары, духоты, слабой вентиляции или чрезмерной активности на солнце.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Собака

Перегрелся питомец: не теряйте время — действуйте сразу

Обратите внимание на тревожные признаки:

— тяжёлое или шумное дыхание, одышка,

— сильное слюнотечение,

— шаткая походка, вялость,

— горячая кожа и сухой нос,

— рвота, диарея,

— в тяжёлых случаях — судороги, потеря сознания.

Что делать немедленно:

— Унесите питомца в тень или прохладное помещение.

— Смочите полотенце прохладной (не ледяной!) водой и приложите к голове, животу, шее и лапам.

— Дайте попить, но не заставляйте.

— Как можно скорее доставьте животное к ветеринару.

Кто в зоне риска

Сильнее всего перегреву подвержены:

— собаки с короткой мордой (мопсы, бульдоги),

— пожилые животные,

— питомцы с лишним весом.

Что важно запомнить:

— Не оставляйте животное в машине — даже если на улице "всего" +22 °C.

— Не охлаждайте льдом: это может вызвать резкий спазм и шок.

— Летом гуляйте утром и вечером, и всегда берите с собой воду.

Тепловой удар развивается стремительно — но при быстрых действиях его можно остановить.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



