Яд был рядом каждый день: как семья из Канзаса выживала в доме, полном пауков-отшельников

В Канзасе семья делила дом с коричневыми пауками-отшельниками и не подозревала об этом

Семья из Канзаса более пяти лет проживала в старинном доме XIX века, не догадываясь, что вместе с ними живут сотни пауков-отшельников. Эти коричневые пауки известны ядовитостью, но проявляют себя редко — они скрытные, ведут ночной образ жизни и любят укромные уголки: за мебелью, в пустотах стен, за картинами.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Жизнь рядом с пауками: как семья из Канзаса делила дом с тысячей ядовитых соседей

Loxosceles reclusa, или коричневый паук-отшельник, — не самый крупный, но потенциально опасный. Он может долго выживать без еды, а самке хватает одного спаривания, чтобы произвести множество потомков. Именно поэтому они могут незаметно заселить целый дом.

Когда всё раскрылось

Семья переехала в дом, заброшенный предыдущим владельцем ещё в 1996 году. Первые годы они просто замечали пауков время от времени. Лишь летом 2001-го стало ясно: в доме поселились именно отшельники.

Счёт на сотни

Исследователи начали сбор в июне и закончили в сентябре 2001 года. С помощью ловушек и ручного сбора было поймано 1179 особей, из которых 323 оказались взрослыми. Удивительно, но никто из членов семьи не пострадал от укусов.

Живут как ни в чём не бывало

Несмотря на пугающее соседство, семья продолжает жить в доме и чувствует себя хорошо. А история с тысячей пауков теперь стала местной легендой.

Уточнения

Loxosceles reclusa - вид аранеоморфных пауков из семейства Sicariidae.

