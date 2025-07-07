Хвостом вперёд — и без страха: косатки Бигга показали трюк, которого не ждали даже учёные

Косатки Бигга, обитающие у северо-западного побережья Тихого океана, поразили учёных новым странным поведением. На видео, недавно опубликованном исследователями, видно, как они всплывают на поверхность… хвостом вперёд. Зоолог Анна Холл призналась: это выглядит довольно жутко.
Эти морские охотники нападают в основном на тюленей и морских свиней, действуя в слаженных семейных группах. В 2024 году они были выделены в отдельную экологическую группу после долгих обсуждений. Хотя живут рядом с другими экотипами косаток, с ними не смешиваются.
Артемида и "лунная походка"
Особое внимание привлекла самка T65A — Артемида. Она родилась в 1986 году и известна тем, что двигается назад после охоты. Учёные назвали это движение "лунной походкой". Её грациозное скольжение хвостом вперёд — уникальное зрелище среди китообразных.
Зачем они так делают
Анна Холл предполагает, что это может быть связано с передачей добычи между особями. Пока такое поведение замечено только у косаток Бигга — и это ещё один повод внимательнее изучать этих удивительных животных.
Коса́тка - вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.
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