Массовое испытание для псов — результат удивил даже организаторов

На ярмарке "Собаки и развлечения" в немецком Дортмунде произошло нечто необычное: сразу 122 собаки одновременно выполнили команду "сидеть" и удерживали её целых 30 секунд. Такого ещё не было — и результат попал в Книгу рекордов Гиннесса.
В просторном зале собрались десятки владельцев с питомцами. Перед началом всех собак зарегистрировали и выстроили в ряд. Чтобы участники чувствовали себя комфортно, рядом были угощения и зоны с новыми запахами для знакомства.
Главное — выдержка
После команды "сидеть" в зале сначала возникла лёгкая суета, но четвероногие быстро пришли в себя. Каждая собака должна была удержаться в положении сидя ровно полминуты. Организаторы внимательно следили, чтобы ни один хвостик не поднялся раньше времени.
Новый рекорд установлен
Испытание прошло успешно: все 122 собаки справились с задачей. Это достижение официально признано мировым рекордом и теперь украшает страницы Книги Гиннесса.
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