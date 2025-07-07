Массовое испытание для псов — результат удивил даже организаторов

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На ярмарке в Дортмунде установлен рекорд — 122 собаки выполнили команду одновременно
1:11
Зоосфера

На ярмарке "Собаки и развлечения" в немецком Дортмунде произошло нечто необычное: сразу 122 собаки одновременно выполнили команду "сидеть" и удерживали её целых 30 секунд. Такого ещё не было — и результат попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Собаки породы Золотистый ретривер
Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собаки породы Золотистый ретривер

122 собаки установили рекорд, одновременно выполнив команду "сидеть"

В просторном зале собрались десятки владельцев с питомцами. Перед началом всех собак зарегистрировали и выстроили в ряд. Чтобы участники чувствовали себя комфортно, рядом были угощения и зоны с новыми запахами для знакомства.

Главное — выдержка

После команды "сидеть" в зале сначала возникла лёгкая суета, но четвероногие быстро пришли в себя. Каждая собака должна была удержаться в положении сидя ровно полминуты. Организаторы внимательно следили, чтобы ни один хвостик не поднялся раньше времени.

Новый рекорд установлен

Испытание прошло успешно: все 122 собаки справились с задачей. Это достижение официально признано мировым рекордом и теперь украшает страницы Книги Гиннесса.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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