Выглядят мило, а делают страшный выбор: эти животные бросают детей, чтобы выжить

Учёные рассказали, какие животные отказываются от заботы о детёнышах

4:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мир природы не всегда такой милый и заботливый, как в документальных фильмах. Некоторые животные готовы умереть, чтобы спасти своего детёныша. Другие — бросают его при первой возможности. Вопреки мифу о всеобщем "материнском инстинкте", в животном мире немало матерей, которые просто не хотят быть родителями. Или — делают это по расчёту.

Фото: Designed by Freepik by vladimircech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коала

От кукушки, подкидывающей яйца в чужие гнёзда, до квокки, буквально выталкивающей малыша навстречу хищнику — у природы есть своё суровое понимание воспитания.

Коала: обед из… фекалий

Мама-коала — не самая заботливая родительница. Новорождённый детёныш цепляется за неё неделями, а она не проявляет энтузиазма по поводу кормления. Вместо того чтобы делиться сочным эвкалиптом, коала предлагает малышу… собственные фекалии.

Как ни странно, это не из жестокости. Исследование, опубликованное в Science в 2020 году, показало: поедание фекалий помогает детёнышу заселить кишечник необходимыми бактериями, чтобы впоследствии переваривать токсичные листья. Биологично? Да. Приятно? Вряд ли.

Кукушка: мастер "паразитического" материнства

У кукушки — совсем другой подход. Эта птица никогда не строит гнёзд, не кормит птенцов и не занимается высиживанием. Она откладывает яйца в чужие гнёзда и пускает на самотёк.

Впрочем, кукушка может быть не такой уж безразличной. Если приёмные родители догадываются об обмане и выкидывают яйцо, самка может вернуться и… разрушить гнездо. Исследователи уже назвали такое поведение мафиозным — "корми моего ребёнка, иначе пострадаешь".

Панда: выбирает одного, второго — отбрасывает

Рождение двойни для панды — не праздник. Это проблема. Если рождаются два детёныша, мать просто выбирает одного, а второго оставляет умирать.

Панды — не самые заботливые родители. Их и так сложно заставить размножаться, а если уж получилось — забота будет минимальной. Исследование 2016 года показало: чаще всего такие жёсткие решения принимают молодые матери. И да, всё это выяснилось благодаря наблюдениям за пандами в неволе.

Змеи: отказываются от родительства заранее

Рептилии вообще редко известны родительскими качествами. Змеи — особенно. Большинство из них не ждёт, пока яйца вылупятся, и уж точно не остаётся, чтобы нянчить детёнышей. В природе 70% видов змей просто откладывают яйца и уползают. Иногда — ещё до того, как те полностью сформировались.

Им важнее переварить обед и уйти в тень, чем следить за потомством. А папа, как правило, исчезает сразу после спаривания.

Квокка: бросает детёныша хищнику, чтобы выжить

Эти милые зверьки из Австралии прославились "улыбками" на фото. Но если квокка почувствует угрозу — она буквально выкинет своего детёныша из сумки, чтобы отвлечь хищника и убежать.

Цинично? Может быть. Но с эволюционной точки зрения — разумно. Самка может прожить до 10 лет и родить до 17 детёнышей. Потерять одного — не катастрофа. Зато шанс выжить и родить новых — сохраняется.

Миф о "естественной" заботе

Мы привыкли идеализировать животных — как будто они не способны на равнодушие или жёсткий выбор. Но в дикой природе всё подчинено двум целям: выживание и продолжение рода. А если для этого нужно пренебречь кем-то слабым — так и будет.

Иногда отказ от заботы — это стратегия. Иногда — способ выжить. А порой — просто результат недостатка ресурсов, молодости или уязвимости. И да, как и среди людей, не все хотят быть родителями — даже если уже стали ими.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

