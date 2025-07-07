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Зебра больше не загадка: её полосы делают то, о чём не догадывались даже учёные

Полосы зебры отпугивают мух — доказано экспериментом с лошадьми
4:56
Зоосфера

Зебра — одно из самых узнаваемых животных на планете. Но вопрос, волнующий человечество с древнейших времён, до сих пор не теряет актуальности: зачем зебре полоски? Ответ, похоже, наконец найден — и он гораздо практичнее, чем можно было подумать.

Зебра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зебра

Загадка, мучившая даже Дарвина

Полосы на теле зебры — не просто украшение. Их пытались объяснить величайшие умы. Основоположники теории эволюции Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес, ломали головы над этой "черно-белой" загадкой. Даже Редьярд Киплинг превратил её в сюжет своих фантастических рассказов. Столетиями выдвигались теории — от камуфляжа до социальной коммуникации, — но ни одна из них не давала окончательного ответа.

Камуфляж и иллюзия: теории, которые не сработали

Одна из самых популярных гипотез — дезорганизующая окраска, то есть визуальный обман. Предполагалось, что полоски "ломают" силуэт животного, помогая зебре сливаться с окружающей средой, как это делают тигры или панды. Но зебры живут в открытых саваннах, где прятаться особо не от кого.

Другие учёные считали, что полосы помогают сбить с толку хищников. Мол, когда стадо бежит, полосы сливаются в движущийся хаос, и львам трудно выделить одну цель. Но и эта идея не выдержала проверки: хищники, как выяснилось, вполне справляются с атакой на зебру.

Была даже гипотеза, что полосы помогают зебрам узнавать друг друга или укрепляют социальные связи в стаде. Однако прямых доказательств этой функции не нашли.

Ответ в мелочах: полоски против мух

Сегодня наиболее широко признана гипотеза, которую в своё время выдвигали многие, но лишь недавно удалось убедительно доказать: полосы защищают зебр от насекомых, особенно от слепней и мух цеце. В условиях африканских саванн укусы этих паразитов не только мучительны, но и опасны из-за переносимых инфекций.

Ключевое исследование провёл эколог Тим Каро. Он одел обычных лошадей в черно-белые полосатые накидки, имитирующие зебриный окрас. Результат был неожиданным: хотя количество подлётов насекомых не изменилось, мухи не могли приземлиться на "зебр". Учёные пришли к выводу, что полосы нарушают зрительную навигацию у насекомых и мешают точной посадке. Эффект срабатывал даже при других контрастных узорах, например, клетке.

Какая зебра под полосами: белая или чёрная

Второй по популярности вопрос: какого цвета зебра на самом деле? Белая с чёрными полосами или наоборот? Ответ даёт эмбриология: зебры — чёрные с белыми полосами. На ранних стадиях развития в утробе кожа будущего жеребёнка тёмная. Белые полосы формируются позже, как своего рода "вырезки" на чёрном фоне. Это подтверждается и эволюционными данными: предки зебр были тёмными, как лошади, и только потом приобрели полосатость.

Бывают ли зебры без полос

Да, хотя это редкость. Природа не боится нарушать собственные правила. Известны случаи альбинизма, лейцизма (ослабленного пигмента), псевдомеланизма, когда полосы сливаются, превращая зебру в почти однотонное существо. Бывают зебры в крапинку, с "размазанными" полосками, и каждая из них — как произведение современного искусства.

Но самый интересный пример — это квагга, подвид зебры, который вымер в XIX веке. У неё полосы были только на голове и передней части туловища, а остальная шерсть — однотонно коричневая. В 1987 году стартовал проект Quagga, где учёные попытались вернуть внешний облик этого подвида путём селекции. Получившиеся животные не настоящие квагги, но их окрас почти идентичен.

Всё ли мы знаем о полосах

Хотя функция отпугивания мух кажется наиболее доказанной, биологи не спешат ставить точку. Не исключено, что полосы одновременно выполняют несколько задач: помогают регулировать температуру тела, усиливают сплочённость стада, а может — имеют значение, которое мы пока не способны расшифровать.

Как часто бывает в биологии, всё не так просто. Эволюция — это не линейный путь, а клубок взаимосвязанных факторов. Полосы зебры — его наглядный пример. Но на каждое новое открытие у природы есть ещё десяток неожиданных ходов. Так что, возможно, настоящая причина зебриных полос всё ещё прячется за горизонтом будущих исследований.

Уточнения

Зе́бры (лат. Hippotigris) — подрод рода лошади, включающий виды бурчеллова зебра (Equus quagga), зебра Греви (Equus grevyi) и горная зебра (Equus zebra).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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