Как понять, что ваша собака на самом деле хочет сказать? Главные сигналы, которые нельзя игнорировать!

Кажется, что собака просто лает или скулит без причины? Часто мы неправильно читаем поведение питомца, что может обернуться стрессом — как для него, так и для нас.
Собаки общаются через движения, звуки и позы. Прыжки, виляние хвостом или беспокойное поведение — всё это не капризы, а эмоциональные сигналы.
Например, лаем животное может просить внимания или реагировать на раздражающий шум. Если собака грызёт мебель или воет, скорее всего, ей скучно и не хватает физической нагрузки.
Многие уверены: хвост виляет — значит, пес рад. Но это не всегда так. Быстрое и жёсткое виляние может говорить об агрессии. Чтобы понять собаку, смотрите на положение её ушей, общую осанку и мимику.
Звуки тоже важны. Поскуливание часто сигнализирует о страхе или боли, а рычание — о дискомфорте или попытке защитить границы.
Иногда странное поведение связано не с характером, а с болью. Нежелание прыгать, сонливость, отказ от игр — всё это может указывать на проблемы со здоровьем.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.