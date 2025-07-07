Ваш питомец не ноет — и это страшнее всего: симптомы, которые владельцы часто пропускают

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Ветеринары сообщили: как поведение собаки меняется при воспалении

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваша собака вдруг застыла и напряжённо уставилась в угол комнаты или глухую стену? Облизывает нос и губы, когда поблизости нет еды? Такие "мелочи" легко списать на особенности характера или возраст. Но ветеринары и зоопсихологи считают иначе.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Собаки — настоящие мастера маскировки боли. В дикой природе проявлять слабость опасно: это делает животное уязвимым. Поэтому даже домашний пёс редко подаёт явные сигналы дискомфорта — он не будет плакать или хромать без веской причины. Вместо этого собаки говорят с нами на языке тела — тихо, но точно.

Какие сигналы должны насторожить

частое облизывание носа или губ вне связи с едой или волнением (так называемое "слизывание воздуха") — это может быть признаком тошноты, стресса или боли;

пристальный взгляд в одну точку, особенно в пустое пространство или стену — иногда это проявление мигрени, неврологических нарушений или дискомфорта, который отключает собаку от внешнего мира;

напряжённые уши, которые "залипли" в одном положении без внешнего раздражителя — часто указывает на внутреннее напряжение или боль;

частая смена позы во сне, беспокойный сон или неестественная поза во время отдыха;

отказ запрыгивать на диван, в машину или подняться по лестнице;

снижение интереса к играм, прогулкам и общению;

раздражительность без причины, желание уединиться;

затруднённое или частое дыхание без температуры и нагрузки;

"поза молящейся собаки" — сгорбленная спина и опущенная голова — может говорить о боли в животе (в частности, при воспалении поджелудочной).

Эти, на первый взгляд, безобидные сигналы — не капризы и не старость. Это язык тела, который говорит: "Мне больно".

Что делать

Если поведение собаки изменилось, внимательно понаблюдайте за ней. Не откладывайте визит к ветеринару — чем раньше выявлена причина, тем быстрее и легче можно будет помочь. Порой достаточно мелочи, чтобы не допустить настоящих страданий.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

