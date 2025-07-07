Кошки-пиксибобы: чудо природы с хвостом и пятью пальцами

Пиксибоб: секреты ухода за уникальной породой кошек с рысьей внешностью

5:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пиксибоб — это порода кошек с уникальной внешностью и характером. Она стала популярной благодаря своей схожести с рысью, но в отличие от своих диких сородичей, пиксибобы обладают добродушным и спокойным нравом. Они привлекают внимание своим коротким хвостом, мощным телом и необычным поведением. В уходе эти кошки неприхотливы, но перед тем как завести такого питомца, важно учитывать некоторые особенности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка породы пиксибоб

Общая характеристика породы

Основной отличительной чертой пиксибобов является короткий хвост. Эти кошки имеют внешность, напоминающую рысь — с сосредоточенным взглядом и грациозной походкой. При этом их нрав далек от дикой природы: пиксибобы добрые, ласковые и преданные своим владельцам. Также порода известна полидактилией — наличием дополнительных пальцев на лапах, что делает их еще более уникальными.

Размеры пиксибобов средние. Они растут до 4 лет (в отличие от обычных кошек, которые прекращают рост к 1 году). Вес мужских особей может достигать 10 кг, а самки обычно весят около 5 кг. Кошки пиксибобы не мяукают, вместо этого они издают особенные грудные звуки для выражения эмоций.

История появления

Порода пиксибоб была выведена искусственно и является результатом скрещивания домашней кошки с небольшой рысью. В 1980-х годах фелинолог Кэрол Бревер завела несколько таких метисов, и от них родился котенок по имени Пикси, который и стал основателем породы. Благодаря усилиям Кэрол Бревер, порода быстро набрала популярность в США. В 1995 году пиксибобы были признаны международной ассоциацией TICA, а с 1998 года они получили право участвовать в выставках и соревнованиях.

Внешний вид

Голова : форма перевернутой груши, с широкой мордой и выраженным надбровьем. Череп мощный, с округлым лбом и крепким подбородком.

: форма перевернутой груши, с широкой мордой и выраженным надбровьем. Череп мощный, с округлым лбом и крепким подбородком. Уши : среднего или большого размера, с закругленным концом и часто с кисточками. Уши наклонены вперед и имеют отметины, напоминающие отпечаток большого пальца.

: среднего или большого размера, с закругленным концом и часто с кисточками. Уши наклонены вперед и имеют отметины, напоминающие отпечаток большого пальца. Глаза : миндалевидной формы, широко расставлены, с нависающими веками и густыми бровями. Цвет глаз меняется с голубого на желтый или зеленовато-золотой.

: миндалевидной формы, широко расставлены, с нависающими веками и густыми бровями. Цвет глаз меняется с голубого на желтый или зеленовато-золотой. Тело : крупное, с широкой грудной клеткой и развитой мускулатурой. Выраженная спина и мускулистые лапы придают кошке мощную походку.

: крупное, с широкой грудной клеткой и развитой мускулатурой. Выраженная спина и мускулистые лапы придают кошке мощную походку. Лапы : полидактилия — дополнительные пальцы на лапах, которые могут достигать 10 на одной конечности.

: полидактилия — дополнительные пальцы на лапах, которые могут достигать 10 на одной конечности. Хвост : короткий, с минимальной длиной от 5 см, прямой, но могут быть заломы.

: короткий, с минимальной длиной от 5 см, прямой, но могут быть заломы. Шерсть: встречаются короткошерстные и длинношерстные особи. Шерсть мягкая и густая, водоотталкивающая, с грязезащитными качествами.

Характер

Пиксибобы — это кошки с дружелюбным и спокойным характером. Они хорошо ладят с детьми и другими животными, но могут проявлять доминирование в отношении любви хозяев. Эти кошки ласковы, умны, послушны и могут даже реагировать на команды, например, приносить игрушки или приходить по зову.

Они обладают отличной памятью и обожают внимание владельцев, но при этом не бывают навязчивыми. Пиксибобы могут проявлять интерес к игре и прогулкам на поводке, а также любят отдыхать рядом с хозяевами.

Уход и содержание

Пиксибобы неприхотливы в уходе. Стандартный уход включает регулярное кормление, вычесывание шерсти, стрижку когтей и чистку ушей. Важно обеспечить кошке физическую активность, например, выгуливая на поводке или предоставляя игрушки.

Пиксибобов можно кормить как промышленными кормами, так и натуральной пищей, включающей мясо, молочные продукты и овощи. Однако стоит следить за питанием, так как эти кошки склонны к набору веса.

Болезни и профилактика

Пиксибобы в целом обладают крепким здоровьем. Однако, как и все породы, они могут страдать от некоторых заболеваний, таких как гипертрофическая кардиомиопатия (болезнь сердца) и проблемы с мочеполовой системой. Профилактика включает регулярные осмотры у ветеринара, вакцинацию и обработку от паразитов.

Разведение

Порода имеет несколько особенностей в разведении. Вязка пиксибобов с кошками других пород не рекомендуется, так как это может привести к генетическим дефектам. Для проведения вязки важно тщательно выбирать партнера и проводить необходимые ветеринарные процедуры.

Пиксибоб — это идеальная кошка для тех, кто хочет иметь ласкового, преданного и необычного питомца. С их дружелюбным характером, неприхотливостью в уходе и уникальным внешним видом они идеально подходят для домашних условий.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

