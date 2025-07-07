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Природные чудеса: как и зачем некоторые животные меняют пол в течение жизни

7 удивительных животных, которые меняют пол, и как это помогает им выжить
4:20
Зоосфера

Природа постоянно удивляет своими загадками и необычными адаптациями, и одной из таких удивительных особенностей является способность некоторых животных менять пол в течение своей жизни. Этот процесс, известный как последовательный гермафродитизм, помогает этим видам адаптироваться к различным условиям окружающей среды и максимизировать свои шансы на размножение. Рассмотрим семь животных, которые могут менять пол, и поймем, как и зачем это происходит.

Рыба клоун
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба клоун

Что такое последовательный гермафродитизм

Последовательный гермафродитизм — это процесс, при котором организм меняет свой пол в определенный момент своей жизни. В отличие от одновременного гермафродитизма, когда особь имеет оба половых органа одновременно, здесь животное начинает жизнь как самец или самка и меняет пол в ответ на изменения в окружающей среде или в своей социальной структуре.

Рыба-попугай (Scaridae)

  • Эти рыбы, которые живут в гаремах, имеют доминирующего самца и несколько самок. Когда доминирующий самец умирает, одна из самок, обычно самая крупная, меняет пол и становится самцом. Это пример протогинического гермафродитизма, когда самка превращается в самца.

Коричневый групер (Epinephelus marginatus)

  • Коричневый групер не имеет определенного пола до четырех лет. В этот период он обладает органами, способными производить как женские, так и мужские гаметы. В возрасте от пяти до двенадцати лет рыба живет как самка, и если доминирующий самец умирает, она становится самцом. Этот процесс также называется протогиническим гермафродитизмом.

Рыба-клоун (Amphiprion ocellaris)

  • У рыб-клоунов наблюдается обратная ситуация: самки занимают доминирующее положение, а самцы подчиняются. Если самка умирает, самец превращается в самку. Это пример протандрического гермафродитизма, когда самец становится самкой.

Устрица

  • Устрицы могут менять пол несколько раз за свою жизнь, в зависимости от сезона или условий. В первый год жизни они обычно являются самцами, а затем могут стать самками. Этот процесс продолжается с каждым сезоном размножения, когда устрицы могут менять пол несколько раз в году, в зависимости от нужд популяции.

Плитка (блюдечко)

  • Моллюски блюдечки начинают свою жизнь как самцы, а спустя несколько лет, став взрослыми, превращаются в самок. Это также пример протандрического гермафродитизма, когда моллюски меняют пол с возрастом.

Креветки рода Lysmata

  • Креветки рода Lysmata начинают свою жизнь как самцы, а в возрасте 3-4 лет превращаются в самок. Этот процесс помогает поддерживать баланс в популяции, когда доминирующие самцы становятся самками для продолжения размножения.

Дождевой червь

  • Дождевые черви начинают свою жизнь как самцы, но в процессе взросления у них появляются как мужские, так и женские репродуктивные органы. Во время спаривания два червя обмениваются спермой и затем могут хранить ее в специальных органах для дальнейшего размножения.

Почему животные меняют пол

Способность менять пол — это уникальная адаптация, которая позволяет животным повышать свои шансы на размножение в условиях, когда доступность партнеров меняется. В некоторых видах, как у рыб или моллюсков, смена пола помогает поддерживать стабильную социальную структуру, позволяя максимизировать репродуктивные возможности в разные периоды жизни. Это также может быть связано с экологическими факторами, такими как температура воды или численность популяции.

Хотя изменение пола — это редкая особенность среди животных, она демонстрирует удивительные адаптации, которые помогают видам выживать и успешно размножаться в различных условиях. Эти животные — живое подтверждение того, как природа может использовать гибкие стратегии для поддержания баланса и выживания в изменяющемся мире.

Уточнения

Биоло́гия - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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