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Как мозг дельфинов превращает звук в изображение: тайна их способности видеть под водой

Мозг дельфинов и эхолокация: как звуковые волны заменили зрение в темной воде
3:24
Зоосфера

Ученые недавно раскрыли, как дельфины развили способность "видеть" под водой, используя не зрение, а звуковые волны. Исследования, проведенные в Океанографическом институте Вудс-Хоул, позволили изучить, как уникальная способность дельфинов к эхолокации отражается на их мозге и нейронных связях.

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

Эхолокация: биологический аналог сонара

Дельфины, как и другие зубатые киты, живут в условиях ограниченной видимости, где свет быстро исчезает под водой. Вместо того чтобы полагаться на зрение, они используют эхолокацию — серию щелчков, которые отражаются от объектов и позволяют животным "видеть" их, получая информацию о форме, размере, расстоянии и внутренней структуре объектов.

Эхолокация помогает не только ориентироваться в пространстве и охотиться, но и координировать движения в стае. Это умение особенно важно для глубоководных китов, которым необходимо находить добычу на больших глубинах, где свет не проникает.

Как мозг дельфинов адаптировался для эхолокации

Исследования, проведенные командой ученых, показали, что дельфины обладают уникальными нейронными цепями, которые обеспечивают обработку звуковой информации. В отличие от китов, не использующих эхолокацию, у дельфинов мозг имеет более развитую область для восприятия звуковых сигналов, что способствует их высокой эффективности в использовании эхолокации.

Особое внимание ученые уделили мозжечку — части мозга, традиционно связанной с равновесием и координацией движений. Однако новые данные показали, что мозжечок у дельфинов также играет важную роль в интеграции сенсорной информации и прогнозировании действий. Дельфины, используя эхолокацию, фактически создают "обратную связь", необходимую для понимания их подводной среды.

Сканирование и картографирование мозга дельфинов

Процесс сканирования мозга таких крупных морских млекопитающих, как дельфины и сейвалы, был технически сложным. Ученые использовали передовые методы визуализации для создания карт нейронных связей, позволяя взглянуть на эти загадочные нервные системы.

Исследование открыло новые перспективы в изучении того, как эволюция сформировала мозг дельфинов, позволяя им использовать звук как своего рода "визуальное" восприятие под водой. Будущее исследование этих нейронных карт поможет ученым глубже понять, как эволюция адаптировала мозг дельфинов для решения задач в темной подводной среде.

Перспективы и выводы

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят не только раскрыть принципы функционирования эхолокации, но и дать ответ на вопросы о развитии вокальных систем у дельфинов, которые обладают уникальными голосовыми механизмами. Это также может помочь исследовать, как восприятие звука и его производство взаимодействуют в сложных гидроакустических системах природы.

Таким образом, это исследование открывает новые горизонты для изучения нейробиологии, эволюции и адаптации животных, позволяя лучше понять, как природные механизмы могут развиваться в ответ на требования окружающей среды.

Уточнения

Дельфи́ны - водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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