Защитите своего пса, прежде чем он выйдет за дверь: правда, которую скрывают упаковки

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Клещи атакуют: какие препараты работают, а какие просто красивая этикетка
2:14
Зоосфера

Летний сезон — это не только прогулки по паркам и выезды на природу, но и время, когда активизируются клещи. Владельцам собак доступно множество препаратов, которые обещают защиту, но какие из них действительно работают?

Собака
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Как отмечает корреспондент Белновости, сегодня на рынке представлен целый арсенал средств — от спреев до таблеток. Но выбор эффективной защиты зависит от многих факторов: породы собаки, её возраста, веса, длины и густоты шерсти, уровня активности и даже привычек.

Что действительно работает

Из всего разнообразия два вида средств выделяются особой надёжностью — это капли на холку и таблетки. Они зарекомендовали себя как максимально эффективные в борьбе с клещами.

Эти препараты действуют благодаря тщательно разработанным активным веществам. Они либо отпугивают паразитов, либо убивают их при укусе, создавая вокруг питомца защитный барьер.

Что не стоит считать основным оружием

Шампуни, хотя и удобны для ухода, — не вариант для серьёзной профилактики. Их действие слишком краткосрочно, чтобы стать единственным средством защиты. Использовать их можно как дополнительную меру, но не как основную.

А как же вакцины

На рынке встречаются и вакцины от болезней, передаваемых клещами. Но стоит понимать: они не защищают от укуса. Их задача — подготовить иммунитет к возможному заражению, а не предотвратить сам контакт с паразитом. Поэтому полностью заменить капли или таблетки они не могут.

Качество — прежде всего

Выбирая средство, обращайте внимание на производителя. Не стоит экономить на безопасности питомца: дешёвые препараты могут оказаться неэффективными, а в худшем случае — опасными.

Регулярность — главный принцип

Чтобы защита работала без сбоев, важно строго соблюдать график обработок. Капли обычно наносятся раз в четыре недели. Таблетки — каждые 4–12 недель, в зависимости от конкретного бренда и состава. Пропустили одну обработку — и защита нарушена. А это уже риск.

Уточнения

Клещи́ подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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