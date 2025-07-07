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Если бы люди исчезли: животные, которые уже готовятся к перевороту — кто захватит мир после нас

Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
4:08
Зоосфера

Что, если человечество внезапно исчезнет? Земля продолжит вращаться, птицы будут петь, джунгли зарастут асфальтом, а кто-то — обязательно встанет на наше место. Этот сценарий может звучать как научная фантастика, но он вполне реален — и даже изучается учёными всерьёз.

Земля
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Гипотеза, которую стоит рассмотреть всерьёз

Исчезновение людей — не просто художественный приём из фильмов-катастроф. Об этом писали и снимали серьёзные работы.

Опыт заброшенных территорий, таких как Чернобыль, показывает: когда человек уходит — природа не только не рушится, она расцветает. Так что вопрос "Кто станет доминировать после нас?" — не праздное любопытство, а попытка понять, какое место мы на самом деле занимаем в экосистеме.

Мир без людей: первые дни и недели

После исчезновения человечества мир бы не замер в тишине — он начал бы меняться почти сразу. Без ухода и ремонта дороги растрескались бы, города бы затянула зелень, дома начали бы рушиться, электросети отключились.

Домашние животные, особенно те, кто потерял связь с дикой природой — собаки, коровы, куры — были бы в проигрыше. Но городские "выживальщики", вроде крыс, лис и голубей, наоборот, получили бы огромные преимущества. Загрязнение сократилось бы, леса отвоевали бы территории, а почвы начали бы восстанавливаться.

Природа не только вернулась бы к себе, но и сделала это куда быстрее, чем мы думаем. А значит — началась бы новая гонка за доминирование.

Что значит доминировать в животном мире

Мы, люди, доминировали благодаря технологиям, языку, способности подстраивать среду под себя. Но в животном мире всё иначе. Доминирование может быть когнитивным, численным, территориальным или экологическим.

Пример — муравьи. Они не умнее нас, но их биомасса сопоставима с нашей, а структура колоний — поразительно эффективна. Или дельфины: их общение, передача знаний и охота — всё это почти "культура". А вороны и сороки не только решают головоломки, но и мстят тем, кто с ними плохо обошёлся. Так кто же будет у руля, если человека не станет?

Главные кандидаты на пост правителей Земли

Приматы

Шимпанзе, бонобо, гориллы — у них сильные стороны: интеллект, социальная организация, способность к обучению. Они используют инструменты, чувствуют эмоции, строят иерархии. Но есть проблема: живут медленно, размножаются редко и сильно зависят от тропических лесов. Мир вне джунглей им не по зубам.

Китообразные

Дельфины и косатки — безусловные интеллектуалы морей. Они общаются на диалектах, передают поведенческие традиции, сотрудничают в охоте. Проблема в том, что они ограничены океанами и не могут повлиять на наземные экосистемы.

Врановые

Вороны, сойки, сороки — мастера адаптации. Они летают, планируют, используют инструменты, распознают лица. Живут где угодно, питаются всем подряд и быстро размножаются. Настоящие универсалы с интеллектом, сравнимым с приматами.

Муравьи и термиты

Коллективный разум в действии. Их колонии работают как единый организм: есть архитекторы, фермеры, воины, рабочие. Они строят подземные города, разводят грибы, защищают территорию и уже населяют почти все континенты. Если кто и построит империю после нас — то они.

Крысы и грызуны

Они — самые вероятные наследники наших городов. Умные, живут быстро, едят всё подряд, плодятся с бешеной скоростью. Если им дать пару тысяч лет без людей — кто знает, до чего дойдут. Некоторые учёные считают, что они могут эволюционировать в более крупные и даже прямоходящие виды.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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