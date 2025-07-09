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Гулять или не гулять: правда о мини-собаках, которая вас удивит

Зоологи рассказали, почему маленькие собаки тоже нуждаются в выгуле
1:41
Зоосфера

Кажется, что миниатюрной собаке и выходить никуда не нужно — побегал по балкону или ковру, и порядок. Некоторые владельцы искренне уверены: если питомец весит меньше килограмма, значит, выгуливать его не обязательно.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

Но это большое заблуждение. Маленькая собака — всё ещё собака, и её потребности мало отличаются от потребностей овчарки или лабрадора.

Прогулка — не про туалет, а про жизнь

Многие считают, что цель выгула — только справление нужды. Но на самом деле для любой собаки это:

  • Физическая активность, пусть даже лёгкая;

  • Мозговая стимуляция — новые запахи, звуки, образы;

  • Социальное развитие — встреча с другими собаками и людьми.

Если лишить питомца регулярных выходов, он начнёт скучать и быстро найдёт себе "развлечения": грызть мебель, лаять на каждый шорох, выть, носиться по квартире или, наоборот, впасть в апатию.

Сколько гулять с маленькой собакой

Даже самой крошечной собачке, вроде той же чихуахуа, нужен ежедневный выгул продолжительностью 20-30 минут. Это минимальный показатель, который можно корректировать в зависимости от:

  • возраста,

  • состояния здоровья,

  • уровня активности.

"У меня частный дом, там собака и так гуляет" — не оправдание

Даже если у вас просторный двор, время от времени питомцу нужно менять обстановку. Выход за пределы участка помогает собаке развиваться: она сталкивается с новыми звуками, запахами, незнакомыми маршрутами и другими животными. Всё это делает её более уравновешенной, умной и общительной.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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