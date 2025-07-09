Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире

Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры

2:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Задумывались ли вы, что у собак, как и у людей, бывают "тихони"? Одни способны заливаться лаем при любом шорохе за дверью, другие — могут неделями не издать ни звука. Если вы живёте в многоквартирном доме и хотите сохранить добрые отношения с соседями, выбор собаки имеет значение.

Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ши-тцу порода

Громкий лай для собак — не просто прихоть. Это их способ общения с окружающим миром: сигнал тревоги, просьба о внимании или проявление радости. Но постоянный шум в стенах квартиры может свести с ума не только владельцев, но и всех жильцов подъезда.

Чтобы не краснеть перед соседями и спокойно наслаждаться обществом четвероногого друга, стоит присмотреться к породам, которые по своей природе почти не шумят.

Бернский зенненхунд: большой, но молчаливый

Эта порода выведена для сельской работы, но отлично адаптируется и к городской жизни. Пёс дружелюбный, ласковый и отличается терпеливым нравом. Несмотря на внушительные размеры, бернский зенненхунд удивительно спокоен и практически не лает без причины.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: интеллигент с мягкими лапами

Эти собаки — настоящие аристократы. Они прекрасно чувствуют настроение хозяина, любят ласку и не склонны к шумным выходкам. Идеальный компаньон для городской квартиры: лай от него услышите разве что в самых редких случаях.

Бульдог: суров снаружи, спокоен внутри

Внушительная внешность и мощное телосложение бульдога могут ввести в заблуждение. На деле же это флегматичный и спокойный пёс, предпочитающий мягкий диван шумной прогулке. Он не станет лаять без веской причины, особенно если рядом хозяин.

Басенджи: собака, которая не умеет лаять

Да-да, это не шутка. Басенджи физиологически не способен лаять — вместо этого он издаёт тихие звуки, похожие на йодль. Соседи могут даже не догадываться, что у вас живёт собака. Кроме того, басенджи — очень чистоплотный и аккуратный питомец.

Ши-тцу: императорская молчунья

Порода, родом из императорских дворцов Китая, ценится за мягкий нрав и тонкую чувствительность к человеку. Эти собаки почти не лают, предпочитая выражать эмоции взглядом или поведением. Прекрасно ладят с детьми и пожилыми людьми.

Эти собаки умеют вести себя тихо, но остаются настоящими друзьями

Выбор породы с мирным нравом — это не только забота о себе, но и уважение к окружающим. Если не хотите слышать жалоб от соседей или просыпаться по ночам от внезапного лая — обратите внимание на этих молчаливых компаньонов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



