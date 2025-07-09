Депрессия у попугая, ОКР у собаки и маразм у кота — звучит как шутка, но это диагноз

Учёные подтвердили наличие психических расстройств у домашних животных

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы, люди, уверены: всё сложное и глубокое — только про нас. Страдания? Наше. Душевные метания? Конечно, исключительно человеческие. Но как насчёт того, что у вашего попугая — настоящая тоска, у кота — деменция, а у пса — ОКР?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гусь с открытым клювом

Да-да, кукушка может поехать даже у… кукушки. И это не шутка. Добро пожаловать в тёмную зону зоопсихиатрии.

"Ты просто не понимаешь, у меня сложный внутренний мир"

Мы не воспринимаем всерьёз психические расстройства у животных. Почему? Всё просто: они не жалуются. Не говорят: "У меня тревожность и я грызу мебель не потому, что ты ушёл, а потому что у меня паническая атака".

Для диагностики человеческих отклонений нужно одно — жалоба. Но если бы звери умели говорить, психиатрические клиники давно бы открывали филиалы для кошек и попугаев.

Раз звери молчат — остаётся два метода: наблюдение и тесты. И поверьте, в этом поле уже накоплено немало странного и пугающе узнаваемого.

Кошачий маразм — это не "загон", а деменция

Каждый девятый стареющий кот теряет связь с реальностью. Да, вот так внезапно.

Кричит посреди ночи в пустой комнате?

Забыл, где миска и зачем она?

Мочится в шкаф, как в туалет?

Сначала ест как в последний раз, потом — полное игнорирование еды?

Преследует вас по пятам с выражением "мне страшно"?

Поздравляем, это старческая деменция. Всё как у людей — нейроны, сосуды, сбой обмена веществ. Иногда даже лечится теми же препаратами. Главное — не списывать на "прихоти".

Пёс с ОКР: когда хвост становится смыслом жизни

ОКР у собак — реальность. И это не милые забавы вроде "гоняется за хвостом". Это — тревожное, навязчивое поведение:

Вылизывает одно место часами;

Без конца ловит солнечных зайчиков;

Ходит туда-сюда по комнате, как охранник в ночную смену;

Грызёт одну игрушку по расписанию, не реагируя на крики "Фу, Бобик!".

Причин может быть миллион: стресс, одиночество, непоследовательный хозяин. Иногда — просто особенности психики. В любом случае, собаку с ОКР нужно лечить. Не дрессировкой. А медикаментозно и терпеливо. Как человека.

Попугай без френдов — как подросток без вай-фая

Домашние попугаи страдают от одиночества. Да, серьёзно. Могут впасть в депрессию после стресса, потери напарника или банальной нехватки общения.

Перестают есть;

Выщипывают перья;

Сидят с потухшим взглядом;

Прячутся в угол и не поют.

Особенно остро страдают врановые — вороны, грачи, галки. После смерти "партнёра" они впадают в траур. Буквально.

Выход? Оказывается, даже у птиц есть шанс. Шотландские учёные запустили видеочаты для попугаев — с колокольчиком и возможностью созвониться с другими пернатыми. Итог: песни дуэтом, уход за перьями, флирт через экран. Мораль: даже птице нужно общество. Или хотя бы Zoom.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

