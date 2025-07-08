Мать, которая бежит: что заставляет волков покидать волчат в логове

Учёные выяснили, почему волки не защищают детёнышей от охотников

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Курица грудью кидается на лису. Медведица в ярости бросается на любого, кто приблизится к медвежатам. Даже самые безобидные звери готовы рвать за своё потомство. А волки?… Эти грозные и преданные звери — убегают. Оставляют своих волчат. Почему?

Фото: www.flickr.com by Служба рыболовства и дикой природы США (USFWS), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Волк

На первый взгляд — дикость. Но всё не так просто.

Человек страшнее, чем медведь

Если в логово заглянет медведь, волки сразятся. Не отступят, даже если противник в два раза крупнее. Но если появляется человек — всё. Паника. Побег. Волки скрываются в лесу, не оглядываясь. Даже если в логове — их детёныши.

Почему?

Потому что человек для волка — абсолютное зло. Страх перед охотником глубже, чем перед всеми другими хищниками. И он не случайный: испокон веков люди устраивали облавы на логова. И волки знают — тут не выжить. Даже если они победят, цена будет непомерной.

Это не трусость, а стратегия выживания

Многие осуждают волков: мол, какие же они родители, если бегут при опасности. Но у волков всё сложнее. Они действительно заботятся о потомстве. Но знают: если погибнет взрослая особь — не будет ни охоты, ни защиты, ни будущих детёнышей.

Иногда приходится выбирать. И волк выбирает жизнь. Чтобы потом вернуться — и продолжить борьбу.

Волчья забота — это хитрость и преданность

Прежде чем подойти к логову, волк может часами петлять по округе. Проверяет, не следят ли за ним. Если чует опасность — переносит волчат в другое место. У волков всегда есть запасные укрытия. На всякий случай.

А если охотники пришли слишком быстро?

Тогда остаётся одно: оборона до конца. Волчица в логове — это уже не беглец. Это отчаянная мать, готовая умереть, но защитить детей. Бывали случаи, когда даже натасканные собаки погибали в логове — так яростно дралась волчица.

Бывают случаи, когда они возвращаются

Волки уходят, но редко навсегда. Они наблюдают, выжидают, потом осторожно возвращаются. Проверяют: вдруг остались живы? Иногда находят пустое логово. А иногда — засаду. И тогда всё повторяется.

У волков нет выбора

Это не слабость. Это дикая, горькая правда жизни. Волки не бессердечны — просто бессильны. Они не жертвы обстоятельств — они заложники выживания. Им приходится жертвовать детёнышами ради продолжения рода. Ради того, чтобы когда-нибудь родить новых волчат — и, может быть, успеть защитить их.

Волк — родитель, которому тяжело

И если уж кто-то смеет осуждать волков за их бегство — пусть сначала сам попробует оказаться в такой ситуации. Выбрать между смертью и надеждой. Между одним потомством — и всем видом.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). Наряду с койотом (Canis latrans), обыкновенным шакалом (Canis aureus) и ещё несколькими видами составляет род волков (Canis).

