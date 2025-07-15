Собаки, которые жили с нами тысячелетия назад: 6 древнейших пород, оставивших след в истории

Самые древние породы собак: басенджи, салюки, ксоло и другие — данные зоопсихологи

3:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не все породы собак созданы человеком. Некоторые из них возникли естественным путём и сопровождали человека ещё до появления письменности. Эти животные не просто выжили рядом с нами — они формировали культуру и быт древних цивилизаций. Рассказываем о шести самых древних породах, сохранивших черты своих далеких предков.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Как выглядели первые собаки

У всех древних пород есть общие черты: они напоминают волков, выносливы, умны, крепко сложены и независимы. У них острое зрение, нюх и слух — всё, что нужно охотнику и защитнику. При этом такие собаки требуют уважительного отношения, воспитания и ранней социализации: иначе в быту они могут оказаться слишком самостоятельными. Обычно это животные среднего размера с коричнево-рыжей окраской и хорошо развитой мускулатурой.

Басенджи

Считается одной из самых древних пород в мире: её возраст — более 6000 лет. Изображения басенджи найдены в египетских гробницах, а в Центральной Африке эти собаки сопровождали охотников. Особей с трёхцветной окраской считали приносящими удачу. Басенджи не лает, ухаживает за собой как кошка и не любит воду. В Европу порода попала лишь к началу XX века, но стала популярной после Второй мировой войны.

Салюки

Персидская борзая изображена на египетских рельефах возрастом более 4000 лет. В арабских странах этих собак называли "даром Аллаха", и салюки часто жили в шатрах с хозяевами, а не во дворе. Они изящны, стройны, тихи, но сохранили сильные охотничьи инстинкты. Из-за независимого характера салюки нуждаются в раннем обучении и спокойном, уважающем подходе.

Тибетский мастиф

Прародитель всех мастифов, о котором упоминал ещё Аристотель. Эти мощные псы охраняли монастыри, караваны и деревни, выдерживая суровые климатические условия. Их густая шерсть, спокойствие и чувство достоинства до сих пор делают тибетских мастифов идеальными охранниками. Порода была привезена в Европу в XIX веке и с тех пор остаётся редкой и элитной.

Гренландская собака

Появилась на Чукотке и Аляске, а затем перекочевала в Гренландию. Эти древние ездовые собаки перевозили грузы, охотились и помогали людям в экспедициях. Ближайший родственник — канадская эскимосская собака. Гренландские псы выносливы, но свободолюбивы, нуждаются в сильном лидере и не подходят для жизни в квартире. В Европу порода попала после арктической экспедиции в 1936 году.

Ксолоитцкуинтли

Эта мексиканская голая собака была священной у ацтеков. Ксоло сопровождал умерших в потусторонний мир, а при жизни защищал дом. Почти исчезнув после испанской колонизации, порода была восстановлена в XX веке. Ксоло — умные, осторожные и чувствительные собаки, хорошо адаптируются к жизни в квартире, но требуют защиты от солнца и плохо переносят одиночество.

Аляскинский маламут

Порода появилась около 3000 лет назад в Северной Америке. Маламутов использовали как ездовых, охотничьих и сторожевых собак. Внешне похожи на хаски, но отличаются по характеру: маламуты спокойнее, крупнее и более упрямы. Они почти не лают, а ворчат, как медведи. Отличительная черта — густая шерсть и маска в виде "шапочки" на голове. Подходят для активных, опытных владельцев.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

