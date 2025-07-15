Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой
Анна Седокова раскрыла тайну фото с любимым плечом: участие дочери Алины
Пластиковые контейнеры не подходят для хранения мяса, соусов и книг — мнение эксперта
Собакам в жару советуют прогулки утром и вечером — рекомендации ветеринара Комолова
Саакашвили призывает оппозицию к действию: поднимает важные вопросы о власти
Способы избежать заложенности ушей при полете — простые советы для комфортного путешествия
Гогунский наглядно показал, как женщина должна вести себя дома
GB News: упражнения блогера Джули Кей помогли уменьшить живот за 6 дней
Топ-10 подержанных спорткаров, которые стоят своих денег

Собаки, которые жили с нами тысячелетия назад: 6 древнейших пород, оставивших след в истории

Самые древние породы собак: басенджи, салюки, ксоло и другие — данные зоопсихологи
3:54
Зоосфера » Собаки

Не все породы собак созданы человеком. Некоторые из них возникли естественным путём и сопровождали человека ещё до появления письменности. Эти животные не просто выжили рядом с нами — они формировали культуру и быт древних цивилизаций. Рассказываем о шести самых древних породах, сохранивших черты своих далеких предков.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Как выглядели первые собаки

У всех древних пород есть общие черты: они напоминают волков, выносливы, умны, крепко сложены и независимы. У них острое зрение, нюх и слух — всё, что нужно охотнику и защитнику. При этом такие собаки требуют уважительного отношения, воспитания и ранней социализации: иначе в быту они могут оказаться слишком самостоятельными. Обычно это животные среднего размера с коричнево-рыжей окраской и хорошо развитой мускулатурой.

Басенджи

Считается одной из самых древних пород в мире: её возраст — более 6000 лет. Изображения басенджи найдены в египетских гробницах, а в Центральной Африке эти собаки сопровождали охотников. Особей с трёхцветной окраской считали приносящими удачу. Басенджи не лает, ухаживает за собой как кошка и не любит воду. В Европу порода попала лишь к началу XX века, но стала популярной после Второй мировой войны.

Салюки

Персидская борзая изображена на египетских рельефах возрастом более 4000 лет. В арабских странах этих собак называли "даром Аллаха", и салюки часто жили в шатрах с хозяевами, а не во дворе. Они изящны, стройны, тихи, но сохранили сильные охотничьи инстинкты. Из-за независимого характера салюки нуждаются в раннем обучении и спокойном, уважающем подходе.

Тибетский мастиф

Прародитель всех мастифов, о котором упоминал ещё Аристотель. Эти мощные псы охраняли монастыри, караваны и деревни, выдерживая суровые климатические условия. Их густая шерсть, спокойствие и чувство достоинства до сих пор делают тибетских мастифов идеальными охранниками. Порода была привезена в Европу в XIX веке и с тех пор остаётся редкой и элитной.

Гренландская собака

Появилась на Чукотке и Аляске, а затем перекочевала в Гренландию. Эти древние ездовые собаки перевозили грузы, охотились и помогали людям в экспедициях. Ближайший родственник — канадская эскимосская собака. Гренландские псы выносливы, но свободолюбивы, нуждаются в сильном лидере и не подходят для жизни в квартире. В Европу порода попала после арктической экспедиции в 1936 году.

Ксолоитцкуинтли

Эта мексиканская голая собака была священной у ацтеков. Ксоло сопровождал умерших в потусторонний мир, а при жизни защищал дом. Почти исчезнув после испанской колонизации, порода была восстановлена в XX веке. Ксоло — умные, осторожные и чувствительные собаки, хорошо адаптируются к жизни в квартире, но требуют защиты от солнца и плохо переносят одиночество.

Аляскинский маламут

Порода появилась около 3000 лет назад в Северной Америке. Маламутов использовали как ездовых, охотничьих и сторожевых собак. Внешне похожи на хаски, но отличаются по характеру: маламуты спокойнее, крупнее и более упрямы. Они почти не лают, а ворчат, как медведи. Отличительная черта — густая шерсть и маска в виде "шапочки" на голове. Подходят для активных, опытных владельцев.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Сейчас читают
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму
Еда и рецепты
Рецепт огурцов и помидоров без стерилизации на зиму Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Индия на грани: Трамп выделил Нью-Дели 50 дней для прекращения импорта российской нефти
Добавьте ложку соды в шампунь — и волосы оживут с первого применения
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
В Тюмени врачи и руководители строительства получают до 135 тысяч рублей — SuperJob
Еда и актёрство: как дочь Анастасии Мельниковой совмещает карьеру с мечтой о пекарне
Самые древние породы собак: басенджи, салюки, ксоло и другие — данные зоопсихологи
Фитофтора, жир и пластик признаны вредными для компоста
Веганы чаще осознанно подходят к составлению рациона и читают составы продуктов
Пирог без теста: рулеты из лаваша заменяют основу и ускоряют процесс
Будущее московского туризма: что ждёт гостей столицы к 2030 году?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.