Путешествие с кошкой: 5 секретов, чтобы избежать стресса и насладиться поездкой!

Путешествие с кошкой: пять причин, почему кошке может стать плохо в пути

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы планируете поездку с кошкой, будьте готовы заранее — путешествие для животного может оказаться куда более сложным, чем для вас. Но при правильной подготовке поездка пройдёт спокойно как для вас, так и для вашего пушистого спутника.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка в переноске

Что важно знать до посадки

кошка должна находиться в закрытой переноске (не больше 45x30x25 см),

общий вес животного с переноской — до 6 кг (в некоторых случаях могут быть исключения),

обязательно оформляется специальный билет: на поездах SNCF это стоит несколько евро.

Если вы путешествуете международными линиями (Eurostar, Thalys и др.), уточните правила заранее — у каждой компании они могут отличаться.

Подготовка кошки к поездке

Некоторые животные плохо переносят смену обстановки и рутины. Чтобы минимизировать стресс, стоит:

заранее познакомить кошку с переноской: оставьте её открытой дома, положите внутрь одеяло и любимую игрушку;

добавить в переноску вещь с вашим запахом;

использовать успокаивающие феромоны (спрей или диффузор);

не кормить за 3-4 часа до отправления, чтобы избежать тошноты;

при сильной тревожности — проконсультироваться с ветеринаром.

"Не ждите дня поездки, чтобы достать переноску — сделайте её частью привычной среды заранее.”

Во время путешествия: комфорт и безопасность

Кошка должна оставаться в переноске на протяжении всей поездки. Лучше разместите её у себя на коленях или у ног.

Не выпускайте питомца даже на поводке — испуганная кошка может вырваться и убежать.

Периодически разговаривайте с животным и проверяйте, как оно себя чувствует.

Используйте впитывающую пелёнку на дне переноски на случай форс-мажора.

В длительных поездках можно предложить воду и сделать короткую остановку, если позволяет маршрут.

Что делать, если кошке стало плохо?

Некоторые кошки могут отреагировать на стресс:

рвотой,

кратковременной диареей,

проблемами с дыханием (редко, но серьёзно).

Полезно заранее найти клинику у места прибытия, где принимают экстренно. Если у вас оформлена медицинская страховка на кошку, вы сможете частично или полностью покрыть расходы на осмотр, препараты и обследования.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

