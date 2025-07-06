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Путешествие с кошкой: 5 секретов, чтобы избежать стресса и насладиться поездкой!

Путешествие с кошкой: пять причин, почему кошке может стать плохо в пути
2:29
Зоосфера

Если вы планируете поездку с кошкой, будьте готовы заранее — путешествие для животного может оказаться куда более сложным, чем для вас. Но при правильной подготовке поездка пройдёт спокойно как для вас, так и для вашего пушистого спутника.

Кошка в переноске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в переноске

Что важно знать до посадки

  • кошка должна находиться в закрытой переноске (не больше 45x30x25 см),
  • общий вес животного с переноской — до 6 кг (в некоторых случаях могут быть исключения),
  • обязательно оформляется специальный билет: на поездах SNCF это стоит несколько евро.

Если вы путешествуете международными линиями (Eurostar, Thalys и др.), уточните правила заранее — у каждой компании они могут отличаться.

Подготовка кошки к поездке

Некоторые животные плохо переносят смену обстановки и рутины. Чтобы минимизировать стресс, стоит:

  • заранее познакомить кошку с переноской: оставьте её открытой дома, положите внутрь одеяло и любимую игрушку;
  • добавить в переноску вещь с вашим запахом;
  • использовать успокаивающие феромоны (спрей или диффузор);
  • не кормить за 3-4 часа до отправления, чтобы избежать тошноты;
  • при сильной тревожности — проконсультироваться с ветеринаром.

"Не ждите дня поездки, чтобы достать переноску — сделайте её частью привычной среды заранее.”

Во время путешествия: комфорт и безопасность

  • Кошка должна оставаться в переноске на протяжении всей поездки. Лучше разместите её у себя на коленях или у ног.
  • Не выпускайте питомца даже на поводке — испуганная кошка может вырваться и убежать.
  • Периодически разговаривайте с животным и проверяйте, как оно себя чувствует.
  • Используйте впитывающую пелёнку на дне переноски на случай форс-мажора.
  • В длительных поездках можно предложить воду и сделать короткую остановку, если позволяет маршрут.

Что делать, если кошке стало плохо?

Некоторые кошки могут отреагировать на стресс:

  • рвотой,
  • кратковременной диареей,
  • проблемами с дыханием (редко, но серьёзно).

Полезно заранее найти клинику у места прибытия, где принимают экстренно. Если у вас оформлена медицинская страховка на кошку, вы сможете частично или полностью покрыть расходы на осмотр, препараты и обследования.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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