Путешествие с кошкой: 5 секретов, чтобы избежать стресса и насладиться поездкой!

Если вы планируете поездку с кошкой, будьте готовы заранее — путешествие для животного может оказаться куда более сложным, чем для вас. Но при правильной подготовке поездка пройдёт спокойно как для вас, так и для вашего пушистого спутника.
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Кошка в переноске
Что важно знать до посадки
кошка должна находиться в закрытой переноске (не больше 45x30x25 см),
общий вес животного с переноской — до 6 кг (в некоторых случаях могут быть исключения),
обязательно оформляется специальный билет: на поездах SNCF это стоит несколько евро.
Если вы путешествуете международными линиями (Eurostar, Thalys и др.), уточните правила заранее — у каждой компании они могут отличаться.
Подготовка кошки к поездке
Некоторые животные плохо переносят смену обстановки и рутины. Чтобы минимизировать стресс, стоит:
заранее познакомить кошку с переноской: оставьте её открытой дома, положите внутрь одеяло и любимую игрушку;
добавить в переноску вещь с вашим запахом;
использовать успокаивающие феромоны (спрей или диффузор);
не кормить за 3-4 часа до отправления, чтобы избежать тошноты;
при сильной тревожности — проконсультироваться с ветеринаром.
"Не ждите дня поездки, чтобы достать переноску — сделайте её частью привычной среды заранее.”
Во время путешествия: комфорт и безопасность
Кошка должна оставаться в переноске на протяжении всей поездки. Лучше разместите её у себя на коленях или у ног.
Не выпускайте питомца даже на поводке — испуганная кошка может вырваться и убежать.
Периодически разговаривайте с животным и проверяйте, как оно себя чувствует.
Используйте впитывающую пелёнку на дне переноски на случай форс-мажора.
В длительных поездках можно предложить воду и сделать короткую остановку, если позволяет маршрут.
Что делать, если кошке стало плохо?
Некоторые кошки могут отреагировать на стресс:
рвотой,
кратковременной диареей,
проблемами с дыханием (редко, но серьёзно).
Полезно заранее найти клинику у места прибытия, где принимают экстренно. Если у вас оформлена медицинская страховка на кошку, вы сможете частично или полностью покрыть расходы на осмотр, препараты и обследования.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.