Как сбалансированное питание изменит жизнь вашего питомца: секреты здоровья и счастья

Выбор корма: этот компонент в миске портит здоровье вашему питомцу, и вы о нем не подозреваете

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что общего у блестящей шерсти, крепкого иммунитета и бодрого настроения? Всё это — признаки того, что у вашего питомца сбалансированное питание. Но как разобраться, чем именно кормить собаку или кошку, чтобы они оставались здоровыми долгие годы?

Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошки едят

Учитывайте особенности организма

Собаки — всеядные хищники: они способны переваривать растительные компоненты, но основой рациона всё равно должны быть животные белки. Им также нужны полезные жиры и умеренное количество углеводов.

Кошки же — исключительно плотоядные. Их организм требует много белка, а также такие специфические вещества, как таурин, который они не могут синтезировать сами.

Возраст, вес, активность, здоровье, стерилизация — все эти факторы влияют на потребности питомца. Поэтому универсальной формулы не существует.

Какие варианты питания бывают?

Сухой корм (крокеты) — удобно хранить и дозировать, рацион сбалансирован.

Влажный корм (паштеты) — хорошо увлажняет, нравится животным, но калорий может быть меньше.

Домашняя еда — возможно, но только по рекомендациям ветеринара-диетолога. Нужно следить за составом и балансом нутриентов.

Важно: в любом рационе должны быть:

качественные белки,

полезные жиры,

клетчатка,

витамины и минералы,

умеренные углеводы.

Частые ошибки в питании

Кормите со стола? Это путь к ожирению и дисбалансу.

Даёте лакомства без счёта? Так легко превысить суточную норму калорий.

Не подбираете корм по возрасту и состоянию? Организм щенка и пожилой кошки — две большие разницы.

Забываете про воду? Она так же важна, как еда.

"Не существует идеального корма для всех. Есть подходящее питание именно для вашего питомца."

Роль ветеринарного контроля

Регулярные визиты к врачу помогут вовремя скорректировать рацион, оценить вес, назначить лечебное питание при патологиях и вовремя обнаружить скрытые проблемы.

Почему стоит оформить страховку?

Даже идеальное питание не исключает болезней, обследований и экстренных ситуаций. Страховка позволяет быть спокойным — вы не откажетесь от необходимого лечения из-за цены. Например, Santévet предлагает 3 бесплатных месяца независимо от выбранного плана.

Уточнения

Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на — область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.

