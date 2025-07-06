Как сбалансированное питание изменит жизнь вашего питомца: секреты здоровья и счастья

Что общего у блестящей шерсти, крепкого иммунитета и бодрого настроения? Всё это — признаки того, что у вашего питомца сбалансированное питание. Но как разобраться, чем именно кормить собаку или кошку, чтобы они оставались здоровыми долгие годы?
Собаки — всеядные хищники: они способны переваривать растительные компоненты, но основой рациона всё равно должны быть животные белки. Им также нужны полезные жиры и умеренное количество углеводов.
Кошки же — исключительно плотоядные. Их организм требует много белка, а также такие специфические вещества, как таурин, который они не могут синтезировать сами.
Возраст, вес, активность, здоровье, стерилизация — все эти факторы влияют на потребности питомца. Поэтому универсальной формулы не существует.
"Не существует идеального корма для всех. Есть подходящее питание именно для вашего питомца."
Регулярные визиты к врачу помогут вовремя скорректировать рацион, оценить вес, назначить лечебное питание при патологиях и вовремя обнаружить скрытые проблемы.
Даже идеальное питание не исключает болезней, обследований и экстренных ситуаций. Страховка позволяет быть спокойным — вы не откажетесь от необходимого лечения из-за цены. Например, Santévet предлагает 3 бесплатных месяца независимо от выбранного плана.
Ветерина́рия также ветерина́рная медици́на — область научных знаний, предметом изучения которой является лечение и предупреждение болезней животных, а также различные медицинские вопросы взаимоотношения человека и животных, такие как защита людей от болезней, общих для человека и животных, и производство безопасных для человека сельскохозяйственных продуктов.
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