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Вы боитесь летучих мышей и пауков? Вот что на самом деле стоит за вашими страхами

Биофобия: как культурные стереотипы и мифы формируют наш страх перед животными
4:28
Зоосфера

Вы когда-нибудь чувствовали страх перед абсолютно безобидным существом, например, пауком или летучей мышью, даже не зная, что они не могут вам навредить? Это явление имеет глубоки корни в психике человека и вовсе не всегда связано с реальной опасностью.

Летучая мышь-вампир крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летучая мышь-вампир крупным планом

Почему некоторые животные вызывают у нас иррациональный страх

Каждый из нас по-своему воспринимает животных — одни испытывают восхищение, другие испытывают страх. Но почему некоторые существа, несмотря на свою безвредность, заставляют нас испытывать ужас? Это объясняется рядом культурных и социальных факторов. Ведь большинство из нас никогда не сталкивались с змеей или волком, однако эти животные вызывают у нас ужас. А вот пауки, летучие мыши или змеи, которые не представляют опасности, всё равно наводят страх.

Исследование: какие животные пугают нас больше всего

В 2025 году команда исследователей во главе с Карлом Целлером провела масштабное исследование. Более 17 000 участников из разных стран рассматривали изображения 184 видов животных и выбирали те, которые вызывают наибольший страх. И вот результаты:

  • Змеи, скорпионы и пауки - традиционные фавориты, попавшие в топ.
  • Крокодилы и крупные хищники, такие как львы и тигры, тоже занимают высокие позиции.
  • Интересно, что даже безобидные животные, такие как летучие мыши и некоторые земноводные, заняли заметные места в шкале страха.

Биофобия: иррациональный страх

Такой тип страха называется биофобией. Это чрезмерная фобия, не всегда оправданная, и объяснить её можно не только с точки зрения эволюции. Многие наши страхи формируются под влиянием культуры и медиапредставлений. Паук, который на самом деле не представляет угрозы, часто изображается как чудовище в фильмах и книгах, а летучие мыши связаны с вампирами и болезнями. Страх перед змеями, в свою очередь, поддерживается их бесшумным движением и мифами, окружавшими их на протяжении веков.

Интересно, что многие респонденты, принявшие участие в опросе, боятся животных, которых они даже не видели вблизи. Именно отсутствие личного опыта лишь усиливает эти страхи, что в свою очередь поддерживается средствами массовой информации.

Как различаются страхи по возрасту и полу

Результаты исследования показали, что страхи к животным варьируются в зависимости от возраста, пола и географического положения:

  • Молодежь чаще всего боится змей и пауков.
  • Пожилые люди чаще испытывают страх перед крупными хищниками — тиграми, львами.
  • Женщины чаще боятся змей, в то время как мужчины склонны опасаться более крупных хищников, таких как волки или акулы.
  • В сельских районах страх перед насекомыми значительно слабее, чем в городах, что связано с ежедневным контактом с природой.

Биофобия и её последствия для экологии

Слишком большие страхи могут оказывать влияние на сохранение природы. Например, летучие мыши, которые контролируют численность насекомых, и змеи, которые регулируют популяцию грызунов, страдают от человеческого непонимания и иррациональных страхов.

Как уменьшить биофобию

  • Образование: специалисты советуют знакомить людей с природой с раннего возраста, посещать природные парки и участвовать в программах наблюдения за дикой природой.
  • Разрушение стереотипов: важно разрушать мифы о животных, которые были подкреплены культурой, кино и литературой.
  • Сочувствие: научить людей принимать все виды животных, даже тех, кто кажется "некрасивыми" или пугающими.

Страхи, которые не служат нам

Страх перед животными был полезен в эволюционной истории человека, помогая избегать реальных угроз. Однако в современном мире, когда угроза от большинства животных минимальна, наши страхи стали больше связанными с культурными пережитками, традициями и предрассудками. Освободившись от этих страхов, мы сможем научиться уважать природу и понимать её важность для экосистемы.

Уточнения

Страх — эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения воображаемой или реальной опасности, которая в свою очередь может представлять угрозу для жизни человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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