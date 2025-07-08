Эти звуки доводят кошек до мурлыканья — и вы точно их знаете

Кошки распознают своё имя, но игнорируют строгий голос — мнение специалистов

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы любим шум прибоя, стук дождя по стеклу и потрескивание дров в камине. Эти звуки расслабляют, дарят уют. А что насчёт наших пушистых друзей? Есть ли у кошек свои звуковые предпочтения?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка породы саванна

Оказывается, есть. Причём их вкус в звуках не так уж далёк от нашего — с поправкой на сверхчувствительный слух и врождённую осторожность.

Слух у кошек — как у супергероев

Кошачье ухо улавливает частоты от 48 Гц до 85 кГц — в десятки раз шире человеческого диапазона. Такой слух помогает выживать в дикой природе: услышать мышку, пока та ещё только шевельнулась в траве, или вовремя заметить опасность.

Но есть и обратная сторона: громкие, резкие звуки кошки переносят плохо. Они их пугают, раздражают и даже могут повредить слух. Поэтому мурлыки так избирательны в том, что готовы слушать, а от чего бегут, поджав уши.

Знакомые звуки — всегда в радость

Кошки могут часами спать под грохочущий телевизор, но подпрыгнуть от лёгкого шороха. Всё просто: первое — привычно, второе — потенциально опасно. Незнакомое тревожит, знакомое успокаивает.

Итак, какие звуки кошки действительно любят

Голос любимого человека

Кошки отлично различают голоса. И если между вами установлена связь, то ласковый и добрый голос хозяина — лучший звук на свете.

Мурлыка может даже вычленить знакомый голос из общего шума. Просто она не всегда приходит на зов — не потому что не слышит, а потому что… ну не хочет. Ей сейчас хорошо и так.

Шелест корма и открывающаяся банка

Звук корма в пакете или консервного ножа — для кошки как музыка для гурмана. Услышав его, она мчится со всех лап, даже если только что дремала, как ангел.

Многие хозяева именно так находят потерявшихся в доме котов — достаточно потрясти пакет с кормом.

Имя с интонацией

Кошки прекрасно знают свои клички. Но реагируют на них только в зависимости от интонации. Если зов ласковый — уши навострятся. Если голос строгий или злой — хвостатая может сделать вид, что не расслышала.

Уличные и дворовые коты также хорошо реагируют на "кис-кис" — этот звук ассоциируется у них с едой и вниманием.

Тихая музыка без слов

Кошки нередко наслаждаются музыкой. Им нравится спокойная, мелодичная классика, особенно с участием струнных инструментов — гитара, скрипка.

А вот тяжёлая, громкая музыка — не для их ушей. Также не особо любят пение под музыку — голос воспринимается как лишний шум, мешающий.

Совет: в интернете можно найти специальную музыку для кошек, основанную на их восприятии частот.

Писк и шорох добычи

Инстинкты никто не отменял. Даже домашние кошки любят слушать шорохи, писки, царапанье — звуки, которые ассоциируются с охотой. Иногда они просто сидят и прислушиваются, даже если "жертва" — это ваше падение капли воды из крана.

Идеальные звуки для уюта и счастья кошки

Если хотите порадовать свою пушистую подругу:

поговорите с ней спокойным, ласковым голосом;

дайте ей послушать знакомые звуки еды;

позовите по имени — мягко и нежно;

включите фоновую мелодию с шумом дождя или лёгкой классикой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



