Гигант исчез, малыш выжил: как кархародон обошёл мегалодона

Кархародон пережил мегалодона из-за климата и пищевой конкуренции

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Один был морским монстром весом с автобус, другой — скромнее, но намного живучее. Разбираемся, почему вымер гигант мегалодон, а его "младший брат" — большая белая акула — всё ещё плавает в океане.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мегалодоны

Морской ужас: кем был мегалодон

Образ мегалодона не даёт покоя Голливуду. Он появляется в десятках фильмов: "Мегалодон", "Челюсти", "Монстр глубины", "Цунами" и прочих. Гигантская пасть, километры зубов — и никакого спасения. Но в реальности от этой акулы остались лишь окаменелые позвонки и зубы — но зато их находят почти по всему миру.

Считается, что мегалодон был настоящим титановым хищником:

Вес — от 30 до 47 тонн

Длина — около 15 метров

Однако он вымер примерно 3 миллиона лет назад. Почему?

Что убило морского гиганта

Есть несколько вероятных причин:

Изменение климата: океаны остывали, и условия обитания стали менее подходящими для теплолюбивого мегалодона.

Эволюция добычи: крупные, медленные млекопитающие исчезли, а на смену им пришли умные и быстрые китообразные — предки современных косаток. И вот эти ребята уже не давали себя съесть без боя.

Некоторые учёные считают, что косатки могли даже охотиться стаей на мегалодона, изматывая его и нанося удары с разных сторон. В одиночку мегалодону было трудно справиться с такой организованной обороной.

А что с кархародоном

В то же время в тех же водах жил и кархародон — он же большая белая акула. На фоне мегалодона он кажется скромнягой:

Длина — около 5 метров

Вес — от 1 до 2 тонн

Но именно скромные размеры и стали его преимуществом. Эта акула:

легче адаптировалась к похолоданию воды;

не нуждалась в гигантских тушах для пропитания;

охотилась на более доступную добычу;

быстрее приспосабливалась к изменениям.

Кархародоны и мегалодоны существовали параллельно в одном и том же древнем океане. Только первые научились выживать, а вторые исчезли.

Почему кархародону сегодня тоже не сладко?

Хотя большая белая акула выжила, назвать её процветающей сложно. По оценкам, на планете осталось всего около 3,5 тысяч особей. И главная угроза ей сейчас — человек:

браконьерская охота на плавники и зубы;

спортивная охота;

разрушение среды обитания.

Так что, несмотря на свою свирепую репутацию, кархародон сегодня гораздо уязвимее, чем кажется.

Мегалодон проиграл эволюции, кархародон — адаптировался. Один не справился с изменениями, другой — стал их частью. И теперь только один хищник остался свидетелем древнего подводного мира.

Уточнения

Бе́лые аку́лы или аку́лы-людое́ды (лат. Carcharodon) — род хрящевых рыб (Chondrichthyes) семейства сельдевых акул (Lamnidae).

