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Дельфины — гроза океана: акулы боятся их не просто так

Акулы инстинктивно избегают дельфинов из-за эволюционной памяти
3:46
Зоосфера

Океан — место, где правит сила. Но даже среди самых опасных хищников есть те, кого боятся. Представьте: акула, эта живая торпеда с зубами, отступает при виде дельфина. Почему? Разберёмся по порядку.

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Командный стиль: дельфины действуют как спецназ

Дельфины живут стаями, и это даёт им мощное преимущество. Их взаимодействие — не просто милый свист, а целая система сигналов, с помощью которой они координируют атаку и защиту.

Если хищник решит напасть, стая мгновенно собирается. Каждый знает своё место: дельфины окружают акулу и наносят точечные удары по самым уязвимым местам — жабрам, животу, глазам. И делают это не как хаотичная толпа, а как хорошо обученная команда.

А теперь представьте акулу. Одинока. Без тактики. Против сплочённой группы она — как один игрок на поле против целой сборной. Вот и приходится ретироваться, пока есть возможность.

Быстрые, сильные, опасные

Но дельфины выигрывают не только количеством. Они прирождённые спортсмены океана. Их тело — как торпеда: обтекаемое, мускулистое. Разгоняются до 50 км/ч, мгновенно меняют направление, уворачиваются от атак.

Их "нос" — рострум — это не просто выступ, а костяной таран. Один точный удар может парализовать или даже убить акулу. А ещё есть хвост: один мощный взмах — и противник оглушён.

Акулы — тоже не промах: сильны, быстры, зубасты. Но их стиль — это внезапная атака, не продолжительный бой. Против ловкого и слаженного соперника у них мало шансов.

Интеллект: главное оружие дельфинов

Размер мозга у дельфинов — до 6,5 кг. Он покрыт извилинами и способен на невероятное. Эти морские млекопитающие не просто издают звуки — они общаются. В их "языке" до 14 тысяч сигналов, а у каждой стаи — свой диалект.

Они способны строить планы, отвлекать, заманивать и даже учиться на опыте. Мозг дельфина работает, как хорошо отлаженная военная стратегия.

Акула? У неё мозг попроще: "вижу — плыву — кусаю". Стратегии, тактика, работа в команде — всё это ей не знакомо. Поэтому дельфины — не просто соперники, а интеллектуальные хищники, которые действуют обдуманно.

Страх, записанный в генах

Удивительно, но даже эволюция сделала своё дело. Учёные предполагают: страх акул перед дельфинами закрепился на уровне инстинкта. Миллионы лет хищницы получали от стаек по жабрам — и выживали те, кто вовремя уплывал.

Сегодня даже щелчки и свисты дельфинов могут стать для акулы тревожным сигналом. Это уже не просто опыт — это генетическая память, переданная потомству. Не трусость, а выученный урок.

У акул тоже есть свой козырь

Но не всё так однозначно. У акул есть нечто, что делает их охоту почти безошибочной — ампулы Лоренцини. Это чувствительные поры, способные улавливать слабейшие электрические импульсы: биение сердца рыбы, движение в песке.

Даже в темноте акула может найти добычу. Но вот беда: на дельфинов это не действует. Они слишком быстрые, слишком умные, слишком организованные. Пока акула фиксирует сигнал — она уже получает удар рострумом в жабры.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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