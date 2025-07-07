Диван в клочья? Ошибка с когтеточкой, которую допускают почти все

Кошки метят территорию когтями: как спасти мебель без наказаний

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка точит когти о кресло — и у вас снова дрожит глаз. Знакомо? Многие хозяева думают, что это упрямство или вредный характер. На самом деле всё куда глубже: когтетёрка на диване — это не бунт, а вопрос выживания… по-кошачьи.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка на кровати

Царапание — важнейшая часть повседневной жизни хвостатого хищника. И если не предложить правильную альтернативу — мебель и обои продолжат страдать.

Когти как визитка и тренажёр

Зачем кошка царапает?

Стачивает когти , чтобы они не врастали и оставались острыми;

Тянется всем телом , разминая мышцы;

Оставляет метки: не только визуальные, но и запаховые — в подушечках лап спрятаны феромоновые железы. Для неё это как табличка: "Здесь моё, тут безопасно".

Главная ошибка хозяев — где стоит когтеточка

Даже если вы купили когтеточку, она может остаться нетронутой. Почему?

стоит в неудобном месте — где кошке просто неинтересно;

слишком низкая или неустойчивая — кошка не может вытянуться в полный рост;

покрыта материалом, который её не вдохновляет — например, ковролином;

стоит где-то в углу, а не на маршруте или в зоне активности.

И тогда кошка выбирает то, что всегда на виду, устойчиво, приятно по текстуре — ваш диван, косяк двери или любимое кресло.

Как спасти мебель: пошаговый план

Выберите когтеточку под кошку, а не под интерьер.

— Высокая, крепкая, покрытая жёстким волокном вроде сизаля или джута.

— Горизонтальные модели тоже подойдут, особенно для полюбившихся углов. Поставьте её туда, где кошка уже дерёт мебель.

— Да, прямо перед диваном. Она должна заметить: "О! Удобнее, чем было!" Подсыпьте кошачьей мяты или натрите валерианой — сработает как реклама. Поставьте несколько точек для когтей, если квартира большая или кошек несколько. Награждайте успех.

— Мурлыка поточила когти там, где надо? Дайте вкусняшку и похвалите. Защитите мебель на переходный период.

— Фольга, двухсторонний скотч, чехлы — кошки ненавидят неприятные ощущения лапами.

Меньше раздражения, больше понимания

Кошка не злая — она просто делает то, что ей нужно для здоровья. Если дать ей подходящий вариант, она с радостью сменит обивку кресла на модную когтеточку. Главное — не бороться с инстинктами, а направить их в нужную сторону.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



