Диван в клочья? Ошибка с когтеточкой, которую допускают почти все

Кошка точит когти о кресло — и у вас снова дрожит глаз. Знакомо? Многие хозяева думают, что это упрямство или вредный характер. На самом деле всё куда глубже: когтетёрка на диване — это не бунт, а вопрос выживания… по-кошачьи.
Царапание — важнейшая часть повседневной жизни хвостатого хищника. И если не предложить правильную альтернативу — мебель и обои продолжат страдать.
Зачем кошка царапает?
Стачивает когти, чтобы они не врастали и оставались острыми;
Тянется всем телом, разминая мышцы;
Оставляет метки: не только визуальные, но и запаховые — в подушечках лап спрятаны феромоновые железы. Для неё это как табличка: "Здесь моё, тут безопасно".
Даже если вы купили когтеточку, она может остаться нетронутой. Почему?
стоит в неудобном месте — где кошке просто неинтересно;
слишком низкая или неустойчивая — кошка не может вытянуться в полный рост;
покрыта материалом, который её не вдохновляет — например, ковролином;
стоит где-то в углу, а не на маршруте или в зоне активности.
И тогда кошка выбирает то, что всегда на виду, устойчиво, приятно по текстуре — ваш диван, косяк двери или любимое кресло.
Выберите когтеточку под кошку, а не под интерьер.
— Высокая, крепкая, покрытая жёстким волокном вроде сизаля или джута.
— Горизонтальные модели тоже подойдут, особенно для полюбившихся углов.
Поставьте её туда, где кошка уже дерёт мебель.
— Да, прямо перед диваном. Она должна заметить: "О! Удобнее, чем было!"
Подсыпьте кошачьей мяты или натрите валерианой — сработает как реклама.
Поставьте несколько точек для когтей, если квартира большая или кошек несколько.
Награждайте успех.
— Мурлыка поточила когти там, где надо? Дайте вкусняшку и похвалите.
Защитите мебель на переходный период.
— Фольга, двухсторонний скотч, чехлы — кошки ненавидят неприятные ощущения лапами.
Кошка не злая — она просто делает то, что ей нужно для здоровья. Если дать ей подходящий вариант, она с радостью сменит обивку кресла на модную когтеточку. Главное — не бороться с инстинктами, а направить их в нужную сторону.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.