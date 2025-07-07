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Диван в клочья? Ошибка с когтеточкой, которую допускают почти все

Кошки метят территорию когтями: как спасти мебель без наказаний
2:37
Зоосфера

Кошка точит когти о кресло — и у вас снова дрожит глаз. Знакомо? Многие хозяева думают, что это упрямство или вредный характер. На самом деле всё куда глубже: когтетёрка на диване — это не бунт, а вопрос выживания… по-кошачьи.

Кошка на кровати
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка на кровати

Царапание — важнейшая часть повседневной жизни хвостатого хищника. И если не предложить правильную альтернативу — мебель и обои продолжат страдать.

Когти как визитка и тренажёр

Зачем кошка царапает?

  • Стачивает когти, чтобы они не врастали и оставались острыми;

  • Тянется всем телом, разминая мышцы;

  • Оставляет метки: не только визуальные, но и запаховые — в подушечках лап спрятаны феромоновые железы. Для неё это как табличка: "Здесь моё, тут безопасно".

Главная ошибка хозяев — где стоит когтеточка

Даже если вы купили когтеточку, она может остаться нетронутой. Почему?

  • стоит в неудобном месте — где кошке просто неинтересно;

  • слишком низкая или неустойчивая — кошка не может вытянуться в полный рост;

  • покрыта материалом, который её не вдохновляет — например, ковролином;

  • стоит где-то в углу, а не на маршруте или в зоне активности.

И тогда кошка выбирает то, что всегда на виду, устойчиво, приятно по текстуре — ваш диван, косяк двери или любимое кресло.

Как спасти мебель: пошаговый план

  1. Выберите когтеточку под кошку, а не под интерьер.
    — Высокая, крепкая, покрытая жёстким волокном вроде сизаля или джута.
    — Горизонтальные модели тоже подойдут, особенно для полюбившихся углов.

  2. Поставьте её туда, где кошка уже дерёт мебель.
    — Да, прямо перед диваном. Она должна заметить: "О! Удобнее, чем было!"

  3. Подсыпьте кошачьей мяты или натрите валерианой — сработает как реклама.

  4. Поставьте несколько точек для когтей, если квартира большая или кошек несколько.

  5. Награждайте успех.
    — Мурлыка поточила когти там, где надо? Дайте вкусняшку и похвалите.

  6. Защитите мебель на переходный период.
    — Фольга, двухсторонний скотч, чехлы — кошки ненавидят неприятные ощущения лапами.

Меньше раздражения, больше понимания

Кошка не злая — она просто делает то, что ей нужно для здоровья. Если дать ей подходящий вариант, она с радостью сменит обивку кресла на модную когтеточку. Главное — не бороться с инстинктами, а направить их в нужную сторону.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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