Кот пьёт только из-под крана? Простой трюк решает проблему навсегда

Кошки игнорируют воду из-за расположения миски и типа посуды

3:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы поставили коту миску с водой, а он по-прежнему караулит кран в ванной? Или игнорирует свою посуду, но с удовольствием лакал бы из лужи? Поведение кажется странным, но у пушистого есть веские причины. И, скорее всего, виноваты вы. Не со зла, конечно.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Место, форма и материал миски, даже соседство с другими объектами — всё это влияет на то, будет ли кот пить… или будет ходить обезвоженным. Хорошая новость: всё это можно легко поправить.

1. Кот не любит "туалетную воду" — переставьте миску

Если вода стоит рядом с лотком — это почти гарантированный бойкот. Кошки чистоплотны до фанатизма. Пить вблизи туалета? Никогда. Поэтому миска с водой должна находиться подальше от лотка и даже от миски с едой — да, это тоже раздражает хвостатых эстетов.

2. Посуда имеет значение — не вся миска одинаково полезна

Металлические миски могут звенеть при касании усами — а кошки этого терпеть не могут. Пластик — впитывает запахи, особенно если не мыть его как следует. А у кошки нюх — как у спецагента: почувствует всё. И отвернётся.

Что делать?

Выбирайте стеклянную, керамическую или качественную металлическую миску с матовой поверхностью. Мойте её каждый день. Без ароматных средств — коту не нужна "водичка с цитрусом".

3. Проточная вода — магия в глазах кота

Капающий кран — это не блажь. Проточная вода сигнализирует: "Я свежая, чистая, пей меня!" У многих кошек это врождённая программа — в природе стоячие лужи могут быть опасны.

Выход — фонтанчик.

Настольные фонтанчики для животных работают бесшумно, выглядят эстетично и дают постоянный поток воды. Это часто решает проблему отказа от миски навсегда. Кот пьёт — вы радуетесь.

4. Повышенный интерес к высоте? Используйте это!

Некоторые кошки игнорируют воду просто потому, что миска стоит не там.

Попробуйте поставить воду на подоконник, столик, широкую полку. Особенно если ваш кот любит наблюдать за миром с высоты — заодно и попьёт.

5. Регулярность, чистота, свежесть — три кита кошачьего питья

Вода должна быть свежей каждый день.

Миска — чистой до блеска, без налёта и запаха.

Питьё - в доступном месте, подальше от всего, что вызывает у кошки брезгливость.

Вода — это здоровье: не игнорируйте тревожные звоночки

Отказ от воды — это не только каприз. Обезвоживание может привести к проблемам с почками, мочевым пузырём, общим самочувствием. Если кот долго не пьёт — решайте проблему, не дожидаясь симптомов.

Немного усилий — и миска больше не будет пустовать

Ваш кот — не бунтарь. Он просто реагирует на неудобства, которые легко исправить. Правильное место, тихая посуда, струящаяся вода — и пушистый гурман будет доволен. А вы — спокойны.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



