Она не собака, но охраняет не хуже: на что готова кошка ради хозяина

"Да что с неё взять — кошка есть кошка, мышей ловит и спит на батарее". Именно так думает большинство людей, недооценивая то, что на самом деле способна сделать эта грациозная и наблюдательная хищница.
Пушистая телохранительница может не только согреть колени, но и проявить поразительную смелость. В интернете полно видео, где обычные домашние кошки бросаются на собак, медведей и даже грабителей. Что это — случайность или скрытая суперспособность?
Зубы и когти у кошки, конечно, не такие мощные, как у собаки. Но это не мешает ей воспринимать себя хозяйкой территории. Кошка крайне чувствительна к "своему" пространству и тем, кто входит в него. А в списке "драгоценного имущества" часто оказывается и человек — особенно если кормит, гладит и говорит "моя красавица".
Инстинкты, страх, привязанность — все это сплетается в один клубок. Если кошке страшно за вас или за дом, она может решиться на атаку. Не из-за злости, а из-за желания сохранить стабильность.
Причин для защитного поведения у кошек немало:
Привязанность и любовь. Сильная эмоциональная связь делает кошку чувствительной к вашему состоянию. Если вы нервничаете — она напряжена. Если вам угрожают — она может встать между вами и опасностью.
Охрана территории. Всё, что входит в поле её жизни — комната, дом, человек — требует контроля. Незнакомец? Подозрительный запах? Чужой кот? Защита активируется мгновенно.
Тревога перед расставанием. Некоторые кошки интуитивно чувствуют перемены. Перед отъездом хозяина они могут "прилипать" к нему и даже охранять более активно.
Поощрение. Если вы когда-то хвалили кошку или давали лакомство за "охрану", она могла усвоить, что это поведение стоит повторять.
Тут всё просто: кошки, как и люди, очень разные. Характер, порода, опыт — всё влияет. Кто-то бросится в бой, кто-то выберет безопасное место под диваном. И то, и другое — нормальная реакция. Та, что сегодня испугалась грабителя, завтра может спасти вас от утечки газа или разбудить во сне при приступе.
И главное — не осуждайте пушистого трусишку. Ведь даже храбрецы дрожат, когда страшно.
Иногда защита выглядит совсем не как рычание и царапанье. Она может:
блокировать дверь или "встречать" постороннего с агрессией;
неотступно следовать за вами — даже в ванную;
успокаивать, если вы расстроены;
тревожно себя вести перед бедой — от землетрясения до мигрени.
Это не просто совпадения. Это — её способ показать: "Ты мой. И я рядом".
Кошка не обязана быть телохранителем, но может им стать. Главное — искренняя забота, внимание к её потребностям и уважение к личным границам. Тогда у вас будет не только мурчащий компаньон, но и настоящий домашний страж — пусть и в компактной пушистой упаковке.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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