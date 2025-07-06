Это не дружелюбие — это сбой: как животные детства ошибаются в людях

Учёные объяснили, почему детёныши диких животных не боятся людей

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый хотя бы раз слышал трогательную историю: к человеку выходит медвежонок, кабанёнок или даже волчонок — играет, ластится, не проявляет ни капли страха. А вот взрослые особи этих же видов предпочитают либо бежать, либо кидаться. Как так? Почему малыши — почти ручные, а взрослые — будто одержимы паранойей?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Львенок

Чистый мозг и выключенный страх

Секрет кроется в удивительном устройстве мозга. У ящериц или, скажем, тараканов всё просто: родился — и сразу беги. Инстинкты вшиты в комплекте. Обучение? Практически отсутствует.

А вот у теплокровных — млекопитающих и птиц — всё иначе. Их мозг словно чистый лист: большинство важных знаний туда должно "записаться" позже. Без опыта — никакого понимания, где опасность. У зверят просто нет шаблона "вот это страшно". Человек для них — просто один из новых объектов. Даже если этот человек — странный лысый медведь, ходящий на двух лапах.

Гормоны роста вместо гормонов страха

У детёнышей — другая биохимия. Их организм сосредоточен не на выживании, а на росте и развитии. Гормоны, которые отвечают за агрессию, ещё почти не вырабатываются — ведь даже половые органы пока "в спячке". Это значит, что даже если потенциальная угроза рядом, мозг не среагирует бурей злости или паники.

Обучение — через шишки и подглядывания

Опасности становятся очевидны только через опыт: собственный или родительский. Если мама-медведица шарахается от человека — детёныш подглядит, запомнит, будет насторожен. А если человек встретился впервые? То и никакого страха не будет — животинка просто не знает, что пора включать "режим тревоги".

Малыши — доверчивы ко всем, кто не кусает

Интересно, что эта "наивность" распространяется не только на людей. Маленькие животные могут проявлять дружелюбие к любому, кто не проявляет агрессии. Даже к тем, кто позже может их съесть. Такая открытость — и слабость, и особенность эволюции. Потому что только через "глупости" и ошибки мозг заполняется нужными инструкциями.

Взрослые — уже знают, кто враг

А вот взрослые — совсем другое дело. Их мозг уже полон: шаблоны опасности записаны, страх работает без сбоев, агрессия активируется мгновенно. Поэтому взрослое дикое животное, даже ни разу не встречавшее человека, воспримет его как потенциальную угрозу. И выберет: либо драка, либо бегство.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. Животные являются основным объектом изучения зоологии.



