Думал, что царь джунглей, а оказался в пыли: как тигр попал в неприятности

В Индии слоны атаковали тигра после его рыка рядом со стадом

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тигр — не просто красивая кошка с выразительным взглядом. Это хищник с безупречным инстинктом и смертельной хваткой, способный одолеть даже носорога. Но как ведёт себя такой охотник, когда натыкается на… индийского слона?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тигр

И пусть слоны в Индии уступают по габаритам своим африканским сородичам, назвать их беззащитными никак нельзя. Рост до 3,5 метров и вес под 5 тонн — весомые аргументы, чтобы внушать уважение. Но тигры не ищут лёгких путей.

Когда добыча — великан

Бенгальские тигры — прирождённые охотники. Их цель — не только мелкая живность. В арсенале успешных атак — гауры, носороги и даже крокодилы. И, да, слоны тоже в списке.

Однако чаще всего они нацеливаются на детёнышей. Слонята — лакомый кусочек: слабее, медленнее, да и с сопротивлением можно не особо считаться. Но даже в этом случае риск велик: за малыша вмиг вступятся взрослые самки. И это может стать для хищника роковой ошибкой.

Когда одиночество — опасность

Слоны — стадные животные. Но есть исключения. Старые самцы предпочитают жить в одиночку, избегая строгого матриархата. Именно они и становятся потенциальной жертвой тигра.

Избежать схватки можно, если вовремя укрыться в воде. Там гигант чувствует себя увереннее: может охладить напор хищника, а заодно и обрызгать струёй — как предостережение. Для тигра это уже не охота, а испытание на выдержку.

Курьёз, который стал сценой из фильма

Необычный случай произошёл в индийском Национальном парке Корбетт. Взрослый тигр-мужчина устроился в тени высокой травы, отдыхал. И вдруг…

Он услышал зов тигрицы и в ответ рычал, не зная, что рядом бродят… слоны! Более того, среди них были детёныши. Услышав грозное "мяуканье", хоботные пришли в ярость.

Пять взрослых слонов с хоботами наперевес, не раздумывая, двинулись вперёд. Они пробились сквозь кусты, как бронепоезд. Тигр моментально оценил масштаб угрозы и рванул к реке.

Удивительное зрелище: стадо громыхает по джунглям, трубит в хоботы, поднимает пыль, а гордый хищник пятится с достоинством… хоть и со слегка поцарапанной гордостью.

Тренировка для настоящего бойца

Для тигра слон — это не только возможная цель, но и проверка уровня. Попробуй одолей такую махину, особенно если он не один. Потому слон — это не просто животное. Это живой тренажёр, на котором оттачиваются инстинкты выживания, атаки, терпения.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

