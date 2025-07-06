Пять сантиметров кожи и два метра ярости: кого боятся даже тигры

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Зоосфера

Он не разглядывает, кто перед ним — он проверяет лбом. Он может снести джип, врезаться в дерево, попутно глотнуть грязи и остаться довольным. Индийский носорог — это биологическая бронемашина, которая не знает тормозов (в прямом и переносном смысле).

Носорог
Фото: www.flickr.com by Деннис Джарвис из Галифакса, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Носорог

И это — не преувеличение.

Рог наперевес: когда две тонны идут в атаку

Живёт такой красавец в Индии, Непале и Пакистане. Весит в среднем две тонны, но может и все четыре. При этом не таскается, как тяжёлый шкаф, а бегает со скоростью до 55 км/ч. Это быстрее, чем способен человек даже на спринте.

И да, убежать от него не получится. Единственный шанс остаться в живых — быть внутри машины. Или танка.

Кожа у носорога как панцирь. До 5 см толщиной! Для сравнения — человеческая кожа максимум 5 мм. И если уж этот зверь решил бежать вперёд, то остановит его разве что стена. И то не факт. А на голове у него — рог длиной до 55 см. Может, не как у африканских собратьев, зато в деле надёжен. Особенно при таране.

Зрение минус, агрессия плюс

Главная проблема — этот великан плохо видит и ещё хуже контролирует себя. Он не разбирается, кто к нему подошёл. Просто идёт вперёд.

И ладно бы бушевал в лесу — пусть гоняет тигров и выясняет отношения со слонами. Но нет! Носорогам скучно в джунглях, и они выходят в города. Там кошмарят улицы, пугают туристов и гоняют автомобили.

Закон трогать их не позволяет, так что звери чувствуют себя королями ситуации.

Напал — и ушёл безнаказанным

Совсем недавно один такой носорог набросился на прохожих и ранил двоих. Приехавшие егеря попытались вмешаться, но были брутально отброшены и сами отправились в больницу. Говорят, после этого он мирно ушёл… за чипсами. Ну или в ближайший пруд.

Подходить к индийским носорогам, подъезжать, даже просто рядом стоять — идея крайне неудачная.

А в брачный период — вообще триллер

Сезон размножения у индийских носорогов — это боевик с рейтингом 18+. Самцы становятся агрессивными до безумия. На запах самки сбегаются претенденты и устраивают настоящие дуэли. Причём дерутся не только рогами, но и зубами. Итог нередко печален: один из участников умирает.

Драки между самцами — одна из главных причин смертей у этих животных.

Мама одна, зато надолго

Беременность у самки длится 16 месяцев. И рождается всего один детёныш. Зато забота о нём — святое. Первые 4 года мама полностью посвящает себя малышу. Некоторые дети остаются рядом и дольше, образуя крепкие семейные группы.

Самцы в неволе достигают половой зрелости к 5 годам, но в природе юнцы долго спасаются бегством от старших. Размножаться им позволяют только после победы в настоящем бою.

Гиганты с доброй душой

Когда страсти утихают, носороги оказываются вполне компанейскими. Формируют стада до 10 особей: самки, детёныши и один взрослый самец. Вместе пасутся, отдыхают и даже играют.

Молодёжь устраивает потасовки — но скорее ради веселья, чем всерьёз.

Обожают воду. Валяются в тёплых лужах, спасаются от жары и насекомых. Кожа не только броня, но и природный радиатор. Особенно если вымазаться грязью по уши — так надёжнее.

Родство не с теми, с кем думали

По ДНК индийские носороги ближе не к африканским рогачам, а к своим шерстистым предкам, что когда-то бродили по Сибири.
Даже уши у них пушистые — чистый привет из ледникового периода.

Когда хищник — не тигр, а человек

В XIX веке европейцы начали охотиться на носорогов ради "спортивного интереса". К началу XX века в живых осталось меньше 200 особей. И выжить помогло только то, что борьбу начали вести по тем же жестоким правилам.

В Непале создали вооружённый патруль из 130 человек. В Индии, в парке Казиранга, егерям разрешили стрелять на поражение без предупреждения — если кто-то появится с оружием в охраняемой зоне.

Сейчас в дикой природе насчитывается около 4000 индийских носорогов. Остались. Уцелели. Живут.

Уточнения

Носоро́говые или носоро́ги (лат. Rhinocerotidae) — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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