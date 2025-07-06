Мнёт, мурлычет: милый кошачий ритуал, когда питомец передаёт важное послание без слов

Кошки повторяют детский ритуал: зачем они мнут людей лапами?

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый, у кого есть кошка, хотя бы раз замечал: пушистая мурлыка устраивается на коленях и начинает мягко перебирать лапками, как будто месит тесто. Это кажется милым жестом — но за ним скрывается нечто куда более глубокое и трогательное.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачьи лапы

Такое поведение — не просто признак удовольствия

Главная причина кроется в очень раннем возрасте кошки. Малыши, только что появившиеся на свет, ещё слепые и глухие, инстинктивно мнут живот матери. Именно это движение стимулирует прилив молока.

В такие моменты котёнок чувствует полную защищённость, тепло, сытость и безусловную любовь. И когда кошка взрослеет, она переносит этот ритуал на тех, кого считает своей семьёй.

Мурлыча и мня вас лапками, она возвращается в то безмятежное состояние счастья и уюта. Ваш запах, тепло и просто ваше присутствие активируют эту древнюю, почти детскую память. Это — знак высшего доверия, своеобразный комплимент.

Есть и другие причины

На подушечках кошачьих лап есть железы, выделяющие феромоны. Когда она "месит" вас, то таким образом метит вас, как своего человека: "Это мой. Это мой любимый человек".

А ещё - это способ расслабиться, снять стресс и найти самое удобное положение перед сном.

Так что в следующий раз, когда кошка начнёт вас "месить", не прогоняйте её. В этот момент она как бы говорит: "Ты — мой дом, и я тебе полностью доверяю".

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

