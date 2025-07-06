Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности

С начала этого года уже зарегистрированы случаи укусов змей. Часто пресмыкающихся можно встретить прямо во время отдыха — в воде или у берега. Какие змеи живут в реках и озерах, насколько они опасны и как понять, когда змея готова напасть?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Змеи

Какие змеи встречаются в водоемах и опасны ли они

В непосредственной близости от воды — на берегах рек, озер, прудов, стариц и заросших каналов — чаще всего можно встретить два вида неядовитых змей: обыкновенного и водяного ужей.

Первого легко узнать по желтым, оранжевым или беловато-желтым пятнам, которые похожи на "ушки" по бокам головы. У него гладкая чешуя, окраска обычно оливково-серая, серая или черная, а брюхо светлое с темными пятнами. Он питается в основном лягушками, рыбой, реже — мелкими грызунами. Второй вид — водяной уж — "ушек" не имеет. Его окрас оливковый, серый, буроватый или зеленоватый с темными пятнами в шахматном порядке. Брюхо у него желтоватое или оранжевое с темными пятнами. В основном он охотится на рыбу и земноводных. Оба вида отлично плавают и охотятся в любых водоемах.

Против распространенного мифа: змей можно встретить не только в стоячей воде, но и в реках, например в Волге и Оке.

Ужи совершенно не опасны для человека. Обычно они не проявляют агрессии. Их первая реакция — спрятаться или уплыть. Но если схватить или прижать, ужи могут шипеть, делать ложные выпады с закрытым ртом, выделять резкий запах из выделений, которые не опасны, и в редких случаях — укусить. Основная опасность от укуса — это инфицирование ранки, как от любой царапины.

"В самом городе встретить змей у воды сложно из-за урбанизации берегов. Но в пригородных зонах отдыха, на островах в реках, в пойменных озерах и заросших парковых прудах — вероятность высокая", — отмечают ученые.

Также бывают обыкновенные гадюки, но обычно они живут в лесах и на опушках недалеко от водоемов. Гадюка не считается водной змеей и не охотится в воде. Иногда может переплыть реку или пруд, если нужно, но жить и охотиться в воде не будет.

Гадюка ядовита и опасна. Ее яд редко смертелен для здоровых взрослых людей при своевременной медицинской помощи. Укус гадюки болезненный и может вызвать тяжелую реакцию, особенно у детей, аллергиков и ослабленных людей.

Гадюка нападает только в целях самообороны — если ее потревожили, прижали, наступили или попытались схватить. Она не преследует человека и не атакует без причины.

Как вести себя при встрече со змеей у воды

Сохраняйте спокойствие и держитесь на расстоянии минимум 2-3 метра. Большинство змей, включая гадюку, предпочитают уйти, увидев человека.

Не пытайтесь ловить, трогать, фотографировать вблизи или убивать змею — это почти всегда приводит к укусам. К тому же многие виды змей охраняются законом.

Дайте змее пространство для отступления. Если она на тропинке или у воды, остановитесь и спокойно обойдите по широкой дуге.

Если змея плывет в вашу сторону — спокойно отплывите в сторону. Змея не охотится на вас, скорее просто плывет своим маршрутом.

Внимательно смотрите под ноги и на ветки, особенно в заросших местах и теплые солнечные дни, когда змеи греются.

Не суйте руки в норы, дупла и под коряги — там змеи любят прятаться.

Научитесь отличать ужей от гадюк: гадюка имеет зигзагообразный рисунок на спине (хотя бывают и черные без рисунка), треугольную голову с четким перехватом шеи и вертикальные зрачки. У ужей голова плавно переходит в тело, а зрачки круглые. Если сомневаетесь — считайте змею потенциально ядовитой и держитесь подальше.

При укусе змеи обязательно обращайтесь в токсикологический центр для обследования и лечения.

Змей можно встретить даже на дачном участке — они выбирают места с мусором и грызунами для зимовки. О том, как избавиться от нежеланных соседей, мы рассказывали в отдельном материале.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

