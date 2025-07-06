Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

С начала этого года уже зарегистрированы случаи укусов змей. Часто пресмыкающихся можно встретить прямо во время отдыха — в воде или у берега. Какие змеи живут в реках и озерах, насколько они опасны и как понять, когда змея готова напасть?
В непосредственной близости от воды — на берегах рек, озер, прудов, стариц и заросших каналов — чаще всего можно встретить два вида неядовитых змей: обыкновенного и водяного ужей.
Против распространенного мифа: змей можно встретить не только в стоячей воде, но и в реках, например в Волге и Оке.
Ужи совершенно не опасны для человека. Обычно они не проявляют агрессии. Их первая реакция — спрятаться или уплыть. Но если схватить или прижать, ужи могут шипеть, делать ложные выпады с закрытым ртом, выделять резкий запах из выделений, которые не опасны, и в редких случаях — укусить. Основная опасность от укуса — это инфицирование ранки, как от любой царапины.
"В самом городе встретить змей у воды сложно из-за урбанизации берегов. Но в пригородных зонах отдыха, на островах в реках, в пойменных озерах и заросших парковых прудах — вероятность высокая", — отмечают ученые.
Также бывают обыкновенные гадюки, но обычно они живут в лесах и на опушках недалеко от водоемов. Гадюка не считается водной змеей и не охотится в воде. Иногда может переплыть реку или пруд, если нужно, но жить и охотиться в воде не будет.
Гадюка ядовита и опасна. Ее яд редко смертелен для здоровых взрослых людей при своевременной медицинской помощи. Укус гадюки болезненный и может вызвать тяжелую реакцию, особенно у детей, аллергиков и ослабленных людей.
Гадюка нападает только в целях самообороны — если ее потревожили, прижали, наступили или попытались схватить. Она не преследует человека и не атакует без причины.
При укусе змеи обязательно обращайтесь в токсикологический центр для обследования и лечения.
Змей можно встретить даже на дачном участке — они выбирают места с мусором и грызунами для зимовки. О том, как избавиться от нежеланных соседей, мы рассказывали в отдельном материале.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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