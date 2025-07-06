Этот летний ужас с крыльями уже рядом: узнайте, как избавиться от ос, не став их обедом

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Зоосфера

С потеплением на улицах активизировались не только люди, но и насекомые. Особенно те, которых боятся многие — осы. Эти полосатые создания не всегда безобидны: их укус может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Что делать, если оса кружит над вами, зачем она прилетела и как обезопасить себя?

Оса
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оса

Почему ос стоит бояться

Осы жалят болезненно, и дело не только в неприятных ощущениях.

«Яд ос оказывает токсическое действие и может вызвать аллергические реакции различной степени тяжести, а иногда и анафилактический шок, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Просто так не нападают

Осы не настроены агрессивно, если не трогать их первыми. Ужалить оса может, если её поймать или разорить гнездо. Если оса села на вас, надо аккуратно и резко её смахнуть, а не накрывать ладонью или прихлопывать.

Привлекать ос может запах парфюма, а в закрытых помещениях — сладкая еда. Пик активности приходится на конец лета, когда насекомые покидают гнёзда в поисках пищи. До августа рабочие осы в основном заняты в гнезде — ухаживают за личинками. Потом размножение прекращается, и они выходят наружу.

Удалять гнёзда нужно вовремя

Несмотря на пугающую репутацию, осы приносят и пользу — уничтожают вредных насекомых. Поэтому их гнёзда нужно убирать только тогда, когда они становятся потенциальной угрозой для людей и животных, например, если находятся вблизи жилых зданий.

Гнёзда небольшого размера (диаметром 5 см) легко снять до их разрастания. Используя меры предосторожности, гнездо следует быстро накрыть плотным полиэтиленовым пакетом (лучше обработанным внутри инсектицидом), быстро срезать ножом у основания ножки. Пакет туго завязать. Срезанное гнездо сжечь вместе с пакетом. Для снятия больших гнёзд следует вызывать специалистов.

Как защитить дом от ос

Чтобы полосатые непрошеные гости не пробирались в дом, специалисты советуют закрывать окна и двери сетками. Также можно использовать ловушки: например, пластиковую бутылку со сладкой жидкостью внутри. Подойдут и инсектицидные приманки или специальные аэрозоли.

Что делать, если укус уже произошёл

После укуса может появиться покраснение, зуд, отёк. Эти симптомы обычно проходят в течение нескольких часов. Но при множественных укусах или аллергии всё может быть куда серьёзнее.

"Если укусов было несколько, возможны головная боль, рвота. В тяжёлых случаях может развиться анафилактический шок, что требует неотложной медицинской помощи", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Лечение аллергии проводится симптоматически. Если реакция не проходит или усиливается — обращайтесь к врачу.

Уточнения

Роспотребнадзор — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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