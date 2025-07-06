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Прощай, покой: кошка продалась за пакетик с соусом — правда о любимом влажном корме

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4:13
Зоосфера

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что, попробовав влажный корм, их питомец отказывается от всего остального. Это вызывает тревогу — неужели животное "подсаживается" на такую еду, и не вредно ли это для его здоровья?

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Кошка ориентируется не на витамины, а на запах

Кошка выбирает, что есть, руководствуясь инстинктами, а не сидит и не думает, сколько здесь витаминов, сколько минералов, есть ли там омега-3 — жирные кислоты.

Несмотря на то, что у людей гораздо больше вкусовых рецепторов, у кошек отлично развиты рецепторы на белок. Ведь кошки — это облигатные хищники, и их организм "настроен" на высокобелковую пищу, прежде всего мясо.

"Производители дешёвых кормов пользуются этим: они обрабатывают как сухой, так и влажный корм говяжьим бульоном. Животное получает сигнал, что продукт "правильный”, ведь в нем чувствуется белок. Хотя, если посмотреть состав, там чаще всего много пшеницы и мало настоящего белка", — говорят специалисты.

Почему дешёвый корм нравится больше

Привычка к недорогим влажным кормам — не зависимость в прямом смысле, а скорее результат маркетинга и физиологии. Кошки — сильные консерваторы. Когда есть знакомый запах, мозг получает сигнал: "это безопасно и вкусно”.

Переход на качественный корм с иным вкусом может быть сложным именно по этой причине. Это как если бы человека, привыкшего к сосискам, заставили есть брокколи.

Влажный корм: вред или польза

Можно ли кормить кошку только влажным кормом? Всё зависит от класса корма и состава. Если в течение длительного времени кормить кошку только экономпродуктами, у нее может возникнуть нехватка микроэлементов. Но прямой зависимости от влажного корма нет.

Плюс влажного корма — в дополнительной влаге. Для многих кошек, особенно склонных к проблемам с почками, это важно.

Домашняя еда — альтернатива или угроза

Многие владельцы пытаются сэкономить, кормя кошек продуктами со стола. Это плохая идея.

Если дать коту сосиску или копченую колбасу — ему точно станет плохо. А вот специально сваренное мясо с кашей — хороший вариант. Лучше 50/50: мясо и каша. Такой рацион будет полезнее, чем дешёвый корм.

Также предостерегайтесь сладких творожков и йогуртов: после них у животного может быть сильный панкреатит. Кошачья поджелудочная не предназначена для переваривания сахаров.

Почему коты могут тянуться к сладкому

Некоторые животные начинают искать сладости, хотя не чувствуют вкуса сахара. Причина — гормональный всплеск и ощущение "бодрости". Это как у людей после бокала шампанского: прилив энергии, лёгкость. Вот и кот чувствует себя бодрым, а мозг подсказывает: нужно ещё!

Как выбрать правильный корм

На витрине всё ярко и красиво, но это не значит, что продукт хороший. Не ведитесь на упаковку. Смотрите на состав сзади. Часто производители пишут "40% белка”, а мелким шрифтом указывают, что это от всех белковых компонентов, включая растительный белок. А ведь кошке нужен животный.

Классы кормов: что важно знать

  • Холистики — самый высокий уровень: до 60% белка, цельное мясо, без зерна. Но могут не подойти всем питомцам.
  • Суперпремиум и премиум — 20-30% белка, без мясокостной муки.
  • Экономкласс — мало белка, много зерна и субпродуктов.

Экономия или обман

Многие считают, что дешёвый корм — экономичен. Но это не совсем так: кот может не наедаться дешёвым кормом, переедать, а это нагрузка на организм. Лучше купить более дорогой корм, но давать меньше — пользы будет больше.

И если вы решили покормить уличного кота — не надо сосисок. Купите пакетик влажного корма: он точно будет полезнее и безопаснее.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".с.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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