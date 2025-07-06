Забудьте про собак: лиса, которая любит обниматься — дикий зверь или новый лучший друг человека

Новосибирские генетики приручили лис: животные ведут себя как щенки

4:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли взять дикое животное и сделать его ручным — не просто приручить, а действительно изменить его природу? В Новосибирске на этот вопрос отвечают не теоретически, а на практике. Уже больше полувека здесь селекционируют диких лис и норок — и добиваются поразительных результатов. Эти звери не только перестают бояться человека, но начинают вести себя как настоящие домашние питомцы: виляют хвостом, просятся на руки и даже проявляют эмоции.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лиса

Почему это делают

Одомашнивание — одно из первых интеллектуальных достижений человечества, начавшееся ещё 35 тысяч лет назад. Главная цель учёных — понять, по каким законам дикие животные превращаются в домашних

Но путь этот непростой:

"Животные для одомашнивания должны тянуться к человеку и не бояться его. Таких в природе не больше 4%. Все остальные — либо боятся, либо агрессивны. В дикой природе страх и агрессия — залог выживания", — объясняют учёные.

Ручными могут быть даже удавы

С младенчества можно приучить к себе кого угодно — хоть воробья, хоть льва. Но полностью дикие гены не отменить.

"Ручным можно сделать хоть норку, хоть воробья, хоть удава. Можно за пазухой носить с младенчества. Но наступает момент, когда дикарские агрессивные гены начинают работать, поэтому всё равно дикий зверь себя может потом показать, — рассказывают зоологи.

Отбор самых ласковых

На ферме у каждого зверька есть "паспорт", где указан пол, дата рождения, родители и уровень агрессии по специальной шкале. Уже 27 лет здесь ведётся селекция норок: выбирают самых спокойных, ласковых и социальных.

Интересно, что при одомашнивании у зверей меняется не только поведение, но и внешний вид. У диких норок — всегда тёмный окрас, а у ручных появляются пятна, белый мех, красные глаза. Но такая красота — не всегда плюс: многие "красивые" звери рождаются с нарушениями слуха и зрения. В дикой природе они бы не выжили, а вот на ферме — вполне.

Норки как кошки

Ручные норки ведут себя по-кошачьи: аккуратны, привязчивы, легко приучаются к туалету. Стоят около 15 тысяч рублей.

Но важно понимать: если такие норки попадут в дикую среду, они погибнут. У них другие пищевые привычки, иначе работают ферменты и даже мозг. Например, ручные спокойно ведут себя в новой обстановке, тогда как дикие испытывают стресс.

Лисы, которые виляют хвостом

Эксперимент с лисами на ИЦиГ начался ещё в 1959 году по инициативе генетика Дмитрия Беляева. Сегодня он продолжается — учёные ведут селекцию на дружелюбие уже больше 60 лет.

Кандидат биологических наук Ирина Мухамедшина работает с лисами с 2010 года. По её словам, эти животные изначально дикие и трусливые, но при правильной селекции уже в четвёртом поколении появились лисы, которые "виляли хвостом", как собаки.

"Когда в четвёртом поколении начали рождаться лисы, виляющие хвостом, стали выбирать животных всё более и более дружелюбных. Невольно получилась реакция на эмоциональность. Как увидеть, какая самая дружелюбная? Она должна это проявлять, должна быть экспрессия", — говорит Мухамедшина.

Удивительные открытия

Иногда результаты эксперимента ставят учёных в тупик. Например, однажды у агрессивных лис появились пятна, свойственные одомашненным. Почему так происходит — до конца не ясно. Селекция на поведение как-то связана с появлением изменений во внешности, но как именно, никто пока сказать не может.

Лисы как щенки

Поведение ручных лис напоминает повадки щенков — они гиперактивны, дружелюбны, любят всё новое. Но есть нюансы: лисы метят территорию, им нужно много внимания, и не все из них чистоплотны.

"Если честно, они похожи на детей с СДВГ. В отличие от диких, ручные лисы не зацикливаются на одном способе решения задач и каждый раз пробуют что-то новое", — объясняют ученые.

Сегодня ученые из Новосибирска уже доказали, что можно изменить поведение животного за короткий срок — всего за несколько поколений. Следующая цель — изучить когнитивные способности лис и понять, как одомашнивание влияет на интеллект.

Уточнения

Лиси́цы — полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных.

