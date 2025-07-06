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Морской отпуск на грани: коварные твари, которые могут испортить вам отдых — и это не акулы

Отпуск с сюрпризом: биолог рассказал, кого бояться в Чёрном море больше акул
4:40
Зоосфера

Недавняя волна слухов о нападении акулы у берегов Новороссийска всколыхнула соцсети. Впрочем, позже выяснилось — тревога была ложной: это были всего лишь учения МЧС. Однако реальная опасность в Чёрном море всё же существует — и вовсе не в виде акул-убийц. Рассказываем, какие морские обитатели действительно могут причинить вред человеку, и как обезопасить себя во время купания.

Медуза
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медуза

Морской ёрш

На первый взгляд — небольшая и невзрачная рыба длиной до 30 сантиметров. Но эта хищница — одна из самых распространённых в прибрежных водах Чёрного моря и обладает опасным "оружием" — ядовитыми шипами на спинном плавнике.

Скрывается она среди камней и морской растительности, поэтому заметить её практически невозможно. Случайные встречи с этой рыбой — редкость:

"Она прячется в густой морской траве или под камнями, и наступить на неё - это надо быть крайне невезучим", — объясняют биологи.

Рыбаки сталкиваются с ней чаще — при снятии рыбы с крючка. Укол шипами вызывает острую боль, сравнимую с укусом осы, а также воспаление и отёк. Иногда возможны нагноения, но, как успокаивает эксперт, обычно всё проходит в течение недели.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит быть внимательным при передвижении по каменистым участкам и использовать акваобувь. В случае укола — промыть морской водой, обработать антисептиком и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью. А вот "народные методы", вроде мочи, лучше оставить в прошлом.

Морской дракончик

Менее известный, но тоже потенциально опасный обитатель. Эта рыба, достигающая 40 сантиметров, предпочитает зарываться в мягкий песок или ил, откуда и охотится на мелкую добычу. Главное её оружие — ядовитые шипы на жабрах и спинном плавнике.

Тем не менее, укол может быть весьма болезненным. Особенно часто страдают рыбаки, а не отдыхающие. Если шип попадёт в палец — последствия ограничиваются болью и отёком. При соблюдении простых правил — осматривать дно и избегать резких движений — риск встречи с этим морским жителем сводится к нулю.

Скат-хвостокол

В отличие от других обитателей, хвостокол — действительно опасный. Это довольно крупное животное — шириной до метра. Он зарывается в песок и ил, и может быть практически незаметен.

Наибольшую угрозу представляет его длинный хвост с ядовитым шипом, покрытым слизью.

"Хвостокол не очень пуглив и медлителен, а его шип может обламываться при ударе, оставаясь в коже. Это вызывает сильную боль, отравление ядом и серьёзные последствия", — предупреждают эксперты.

Иногда требуется хирургическое вмешательство, чтобы извлечь обломок шипа. На Чёрном море летальных исходов не зафиксировано, но осторожность необходима. Рекомендуется носить акваобувь, избегать песчаного дна в безлюдных местах и внимательно осматривать поверхность.

Если произошёл укол — сразу промыть место, не пытаться самостоятельно извлечь шип и срочно обратиться к врачу.

Медузы: аурелия и корнерот

Самые частые "враги" купальщиков — это медузы. Аурелия, она же ушковая медуза, считается относительно безопасной. Её стрекательные клетки могут вызывать лёгкий зуд, крапивницу или дискомфорт на чувствительных участках кожи, особенно у детей.

"Для взрослых ожог аурелии обычно ограничивается зудом или лёгкой крапивницей, а вот детям с их нежной кожей стоит быть осторожнее", — отмечают биологи.

А вот с медузой корнеротом всё сложнее. Она опаснее аурелии в разы. Щупальца содержат сильный яд, способный вызвать серьёзные ожоги даже у взрослых людей.

"Корнерот — самый опасный организм Чёрного моря. Ожоги могут привести к волдырям, общей интоксикации, ознобу, головной боли и повышению температуры", — говорят эксперты.

Особую опасность представляют ожоги в области груди и спины — ближе к жизненно важным органам.

Если столкновение произошло — не паниковать. Промыть место морской водой, аккуратно удалить остатки щупалец (не руками!) и нанести антигистаминный препарат. В тяжёлых случаях — обязательно обратиться в медпункт.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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