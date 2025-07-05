Крот не боится капкана, но в панике убежит от этого запаха: способ, о котором никто не говорил

Весной — вместо ровных грядок и аккуратного газона — вы видите холмики свежей земли. Кроты. Эти подземные труженики не едят ваши овощи, но своими ходами легко подрывают корни растений, а участок превращают в минное поле. И хотя злость за испорченный вид понятна, решать проблему стоит без жестокости.
У крота почти нет зрения, но слух и обоняние у него просто невероятные. Он чувствует малейшую вибрацию и терпеть не может резкие запахи. А значит — у нас есть целый арсенал безвредных, но действенных методов борьбы.
Кроты — большие противники шума. Используйте это против них:
Самодельные вертушки. Возьмите металлический прут или трубу, вкопайте на глубину около 60 см, сверху наденьте пластиковую бутылку с вырезанными лопастями. Ветер будет крутить бутылку, создавая вибрации — кроты этого не выносят.
Ультразвуковые отпугиватели. Есть модели на батарейках или солнечных панелях. Они создают вибрационные импульсы в земле. Размещайте их в местах, где были замечены свежие ходы.
Эти животные крайне чувствительны к запахам. Особенно им не по душе:
керосин и солярка;
уксус и нашатырь (аккуратно с почвой!);
старые селёдочные головы;
чесночные стрелки;
листья и корни бузины;
касторовое масло — 200 мл на 30 литров воды, заливается прямо в ходы.
Важно: такие отпугиватели нужно регулярно обновлять — они быстро выветриваются.
Да, трудозатратно. Но если хотите защитить конкретную зону (газон, грядки) раз и надолго — сделайте подземную ограду:
подойдёт мелкоячеистая металлическая сетка, пластик или шифер;
глубина — не менее 60 см;
над поверхностью — 15-20 см выступа, чтобы крот не перелез.
Если хотите обойтись без сеток, попробуйте альтернативу:
Стеклянная бутылка, горлышком вверх, вставленная в раскопанный ход. Ветер будет издавать гулкий звук, создавая вибрацию.
Вода в ходы. Метод спорный. Помогает временно, но может испортить почву. Лучше использовать его как экстренную меру, а не системный подход.
Кроты не уходят сразу. Но если вы создадите им максимально неудобные условия, они просто выберут другой участок. Работает комбинация методов: например, бутылки и запахи одновременно. Не забывайте регулярно обновлять "арсенал" — и эффект не заставит себя ждать. Уважая природу, можно защищать свой участок — и при этом не становиться врагом её обитателей.
Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.
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