Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде

Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься

3:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Считается, что кошки — создания независимые и свободолюбивые. Они гуляют сами по себе, не терпят навязчивости и не стремятся к постоянному телесному контакту. Но есть исключения. Некоторые породы кошек обожают сидеть на руках — и буквально требуют этого. Они готовы проводить весь вечер, уютно свернувшись на коленях хозяина, мурча от удовольствия.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котик

Если вы мечтаете о настоящем коте-обнимашке, вот пять пород, с которыми у вас точно сложится крепкая и тёплая связь.

1. Русская голубая — послушная леди с характером

Эти утончённые серо-голубые красавицы славятся своим спокойным нравом и деликатностью. Особенно в зрелом возрасте.

Молодые русские голубые бывают немного диковатыми и осторожными, но с годами становятся настоящими "компаньонами для души". Они быстро чувствуют настроение человека и тянутся к нему, стремясь быть ближе — физически и эмоционально. Если вы мечтаете о кошке, которая будет ждать вас у двери и встречать с деликатным взглядом — это ваш вариант.

2. Шотландская вислоухая — мягкая, как плед, и такая же уютная

Вислоухие шотландцы — настоящие домашние дипломаты. Эти кошки не выбирают одного хозяина, они деликатны со всеми — с детьми, взрослыми и даже другими животными.

Они не навязываются, но всегда рядом. Если вы сядете — они уже у вас на коленях. А если нет — будут терпеливо ждать. Их интеллигентность не показная: это редкий случай, когда кошка становится действительно членом семьи, в самом широком смысле слова.

3. Мейн-кун — добродушный великан

Эти кошки внушительных размеров могут поначалу вызывать опасения: куда, мол, его сажать, если он весит под десять килограммов? Но на деле мейн-куны — самые добрые и миролюбивые создания.

Они терпеливы, не конфликтуют с детьми и обожают телесный контакт. Несмотря на размеры, они из тех, кто приходит к вам в постель "на ручки" и устраивается, как плюшевый медведь. Общительные и нежные, мейн-куны требуют ласки — и щедро отвечают взаимностью.

4. Сфинкс — голая нежность, которая ищет тепло

Лысые кошки выглядят экзотично и даже пугающе, но именно они чаще всего стремятся к физическому контакту. Всё просто: им нужно тепло — и человек для этого идеально подходит.

Сфинксы — невероятно ласковые и общительные. Они сами идут к человеку, запрыгивают на колени, требуют внимания. Эти кошки словно забыли, что рождены быть независимыми — они просто хотят быть рядом. Особенно трогательно, что они с лёгкостью находят общий язык с детьми и любят быть в центре событий.

5. Рэгдолл — "тряпичная кукла", которая не отпускает

Название этой породы переводится как "тряпичная кукла" — и не зря. Взяв на руки рэгдолла, вы почувствуете, как он буквально тает у вас на руках. Эти кошки расслабляются до полной безвольности и абсолютно не против многочасового сидения у вас на коленях.

Рэгдоллы обожают своих хозяев. Они нуждаются в постоянном контакте и не выносят одиночества. Закрытая на ночь дверь может стать для них трагедией — настолько сильно они привязаны к человеку. Если вам нужна кошка, которая будет с вами всегда и везде — рэгдолл станет идеальным выбором.

Не все кошки стремятся к объятиям. Но если вам хочется не просто наблюдать за питомцем со стороны, а быть с ним в тесной эмоциональной связи — обратите внимание на эти породы. Они легко идут на контакт, любят быть в центре внимания и дарят настоящее ощущение уюта. А взамен требуют всего лишь одного — быть рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

