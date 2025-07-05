Легенда ожила на глубине: подо льдами Антарктиды всплыло существо-призрак

Когда в январе 2025 года от Антарктиды откололся гигантский айсберг A-84, это казалось ещё одной рутиной в мире тающих льдов. Но то, что обнаружили учёные подо льдом, изменило всё. Исследователи впервые зафиксировали на видео существо, которое больше века считалось почти мифом.
Группа учёных из Института океана Шмидта (Schmidt Ocean Institute) отправилась к месту недавнего откола, чтобы изучить ранее закрытую морскую среду. На глубине 687 метров, где почти не проникает свет, камеры засняли живого представителя Galiteuthis glacialis — "стеклянного кальмара", известного науке с 1906 года, но до сих пор никогда не наблюдавшегося в естественной среде.
"Первое наблюдение двух разных видов кальмаров во время последовательных миссий примечательно и показывает, как мало мы знаем о жителях Южного океана", — заявила доктор Джиотика Вирмани, исполнительный директор Института океана Шмидта.
Galiteuthis — эндемик Антарктики. Его прозрачное тело служит идеальным камуфляжем в темноте. В естественной среде он практически невидим. Но несмотря на кажущуюся хрупкость, кальмар — настоящий хищник, вооружённый крюкообразными щупальцами. Его размеры поражают: до 7 метров в длину и вес около 500 килограммов.
Открытие живого экземпляра дало учёным уникальную возможность изучить его поведение, стратегию охоты и роль в экосистеме.
Этот редкий кальмар оказался чем-то средним между миражом и легендой. До сих пор все представления о нём строились только на основании музейных образцов. Теперь, благодаря подводной миссии, ученые впервые наблюдали, как он движется, реагирует на свет и охотится.
"Это захватывающе: спустя столетие теории оживают прямо перед камерой", — говорят исследователи.
Galiteuthis стал символом выживания в самых суровых условиях. Подобно брошенным животным, которые находят путь к жизни несмотря ни на что, этот кальмар показывает невероятную устойчивость — и напомнил нам, как мало мы знаем о глубинах планеты.
Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.
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