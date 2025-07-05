Легенда ожила на глубине: подо льдами Антарктиды всплыло существо-призрак

Учёные обнаружили редкого кальмара у айсберга A-84 — впервые за 100 лет

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в январе 2025 года от Антарктиды откололся гигантский айсберг A-84, это казалось ещё одной рутиной в мире тающих льдов. Но то, что обнаружили учёные подо льдом, изменило всё. Исследователи впервые зафиксировали на видео существо, которое больше века считалось почти мифом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арктические ледяные утёсы

Прозрачный гигант на глубине 700 метров

Группа учёных из Института океана Шмидта (Schmidt Ocean Institute) отправилась к месту недавнего откола, чтобы изучить ранее закрытую морскую среду. На глубине 687 метров, где почти не проникает свет, камеры засняли живого представителя Galiteuthis glacialis — "стеклянного кальмара", известного науке с 1906 года, но до сих пор никогда не наблюдавшегося в естественной среде.

"Первое наблюдение двух разных видов кальмаров во время последовательных миссий примечательно и показывает, как мало мы знаем о жителях Южного океана", — заявила доктор Джиотика Вирмани, исполнительный директор Института океана Шмидта.

Почти невидим, но опасен

Galiteuthis — эндемик Антарктики. Его прозрачное тело служит идеальным камуфляжем в темноте. В естественной среде он практически невидим. Но несмотря на кажущуюся хрупкость, кальмар — настоящий хищник, вооружённый крюкообразными щупальцами. Его размеры поражают: до 7 метров в длину и вес около 500 килограммов.

Открытие живого экземпляра дало учёным уникальную возможность изучить его поведение, стратегию охоты и роль в экосистеме.

Морская "плазма", которую не замечали столетие

Этот редкий кальмар оказался чем-то средним между миражом и легендой. До сих пор все представления о нём строились только на основании музейных образцов. Теперь, благодаря подводной миссии, ученые впервые наблюдали, как он движется, реагирует на свет и охотится.

"Это захватывающе: спустя столетие теории оживают прямо перед камерой", — говорят исследователи.

Новый взгляд на устойчивость жизни

Galiteuthis стал символом выживания в самых суровых условиях. Подобно брошенным животным, которые находят путь к жизни несмотря ни на что, этот кальмар показывает невероятную устойчивость — и напомнил нам, как мало мы знаем о глубинах планеты.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

